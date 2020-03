Nowe smartfony Nokia od HMD Global

HMD Global, aktualny posiadacz licencji na wykorzystywanie marki Nokia, właśnie zaprezentował światu swoje najnowsze propozycje. Znajdziemy wśród nich cztery telefony, w tym jeden nowoczesny flagowiec i jeden powrót do przeszłości, jak również ciekawą usługę telekomunikacyjną.

Nokia 8.3 5G reklamowana jest jako pierwszy na rynku globalny telefon 5G. Urządzenie otrzymało wsparcie dla różnych częstotliwości wykorzystywanych przez ten standard. Pozwoli to skorzystać z łączności 5G podczas podróży zagranicznych – większość krajów zarezerwowała dla niej nieco inne zakresy pasma.

Telefon działa na procesorze Snapdragon 765G ze zintegrowanym modemem 5G RF i baterii o pojemności 4 500 mAh. Jego ekran to 6,81-calowy panel obsługujący skalowanie zawartości SDR do HDR, a aparat – poczwórny układ złożony z jednostki głównej 64 Mpix, obiektywu szerokokątnego 12 Mpix, obiektywu makro 2 Mpix i 2-megapikselowej kamerki z czujnikiem głębi. Ceny Nokii 8.3 5G rozpoczynać się będą od 600 EUR (ok. 2 730 PLN) w wersji z 6 GB RAM/64 GB pamięci wewnętrznej oraz 650 EUR (ok. 2 960 PLN) za 8/128 GB. Telefon trafi do sklepów już latem.

To nie jedyna niespodzianka od HMD Global. Producent zaprezentował także mniejszą Nokię 5.3, działającą na Snapdragonie 665, 4 GB pamięci RAM, 64 GB pamięci wewnętrznej i baterii o pojemności 4 000 mAh. Telefon otrzymał wyświetlacz o przekątnej 6,55 cala i zaskakujący jak na średnią półkę, poczwórny aparat: składa się on z kamerki głównej 13 Mpix, obiektywu ultraszerokiego 5 Mpix, obiektywu makro 2 Mpix i czujnika głębi 2 Mpix. Smartfon został wyceniony na 190 EUR (ok. 860 PLN) i będzie dostępny już w kwietniu.

Fani minimalizmu docenią natomiast Nokię 1.3, prosty telefon z Androidem Go, ekranem 5,71 cala i procesorem Snapdragon 250. Otrzyma on pojedynczy aparat 8 Mpix, ale z obsługą zaawansowanych algorytmów fotograficznych w aplikacji Camera Go. Urządzenie będzie kosztowało zaledwie 95 EUR (ok. 430 PLN) i również pojawi się na rynku w przyszłym miesiącu.

Ostatnią nowością sprzętową jest… Nokia 5310. Nie, nie przenieśliśmy się do roku 2007 – nowa wersja popularnej niegdyś komórki ma 2,4-calowy ekran QVGA, pełną klawiaturę T9 i baterię 1 200 mAh, która w urządzeniu napędzanym przez procesor MT6260A MediaTek i 8 MB RAM (sic!) ma starczyć na 30 dni pracy w trybie gotowości. Retro przyjemność kosztować nas będzie 40 EUR (ok. 180 PLN) i trafi do sklepów jeszcze w tym miesiącu.

HMD ogłosiło jeszcze jedną nową inicjatywę, HMD Connect. Usługa ta ma postać karty SIM, która oferuje dostęp do internetu w 120 krajach na całym świecie. Zestaw startowy kosztuje 20 EUR (ok. 90 PLN), a ponadto użytkownik musi opłacać abonament w wysokości zależnej od wybranego planu. HMD Connect znajduje się w fazie testów beta.