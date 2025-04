Majówkowy niezbędnik – rowerowe akcesoria przydatne podczas każdej wycieczki

Majówka to doskonała okazja, by wsiąść na rower i wybrać się na wyprawę. Aby każda przejażdżka była nie tylko przyjemna, ale i bezpieczna, warto zaopatrzyć się w odpowiednie akcesoria, które umożliwią łatwy dostęp do smartfona bez konieczności sięgania po niego. Idealnym rozwiązaniem będą uchwyty na telefon, które pozwolą na wygodne korzystanie z nawigacji, aplikacji treningowych czy odbieranie powiadomień.

Baseus GoTrip Series – uniwersalność i amortyzacja

Seria Baseus GoTrip oferuje dwa modele uchwytów, które sprawdzą się na różnych pojazdach – od rowerów po skutery. Pierwszy z nich, Bike Phone Mount Cluster Black (50 PLN), to klasyczny uchwyt montowany bezpośrednio na kierownicy, kompatybilny z kierownicami o średnicy od 22 do 33 mm. Drugi model, Bike Phone Mount Rearview Mirror Version (60 PLN), mocowany jest do trzpienia lusterka wstecznego, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla rowerów, motocykli i skuterów z lusterkami.

Oba modele oferują 3-punktowy system mocowania oraz wbudowaną amortyzację, która minimalizuje wstrząsy i chroni telefon, a także zapewnia lepszą jakość nagrań wideo. Uchwyty są kompatybilne z telefonami o przekątnej ekranu od 5,7 do 7,2 cala.

Baseus QuickGo Series – szybkość i pewność chwytu

Baseus QuickGo (60 PLN) to uchwyt, który wyróżnia się systemem zaciskowym i intuicyjnym przełącznikiem do szybkiego blokowania telefonu. Jest idealny dla osób, które często wyciągają telefon z uchwytu, np. podczas krótkich postojów na hulajnodze elektrycznej. Wykonany z aluminium lotniczego, jest odporny na warunki atmosferyczne i pasuje do kierownic o średnicy od 22 do 30 mm oraz telefonów 5,7-7,2 cala.

Baseus PrimeTrip Series – nowoczesność i magnetyczny system

Dla fanów nowoczesnych rozwiązań, Baseus oferuje PrimeTrip (140 PLN), uchwyt z mocnym magnesem N52 oraz dodatkowymi mechanicznymi blokadami. Idealny dla posiadaczy iPhone’ów z systemem MagSafe, pozwala na szybkie i bezpieczne zamocowanie telefonu. Dla użytkowników innych smartfonów w zestawie znajdują się metalowe pierścienie, umożliwiające użycie tego samego rozwiązania.

Przydatne wskazówki:

Sprawdź kompatybilność – upewnij się, że uchwyt pasuje do rozmiaru telefonu i średnicy kierownicy.

– upewnij się, że uchwyt pasuje do rozmiaru telefonu i średnicy kierownicy. Solidny montaż – zamontuj uchwyt zgodnie z instrukcją, aby zapewnić stabilność.

– zamontuj uchwyt zgodnie z instrukcją, aby zapewnić stabilność. Ochrona telefonu – wybieraj uchwyty z amortyzacją i silikonowym zabezpieczeniem, które minimalizują ryzyko uszkodzenia telefonu.

Niezależnie od wybranego modelu, inwestycja w dobry uchwyt na telefon to gwarancja komfortu i bezpieczeństwa podczas każdej rowerowej, motocyklowej czy hulajnogowej przygody.