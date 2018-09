Nokia z pięcioma tylnymi aparatami

Wyścig o to, kto umieści w smartfonach jak najwięcej obiektywów, trwa w najlepsze. Tym razem na prowadzenie chce się wysunąć HMD Global, właściciel marki Nokia. W internecie opublikowane zostało zdjęcie smartfona wyposażonego w aż pięć aparatów fotograficznych.

Trzeba przyznać, że prototypowa Nokia wygląda nietypowo. Cztery obiektywy dodatkowe zostały koncentrycznie rozmieszczone dookoła jednego obiektywu centralnego (prawdopodobnie szerokokątnego), a towarzyszą im dioda LED i czujnik. W porównaniu z dotychczasowymi, maksymalnie potrójnymi aparatami ustawionymi grzecznie w rządku robi to niecodzienne wrażenie i może przyprawić o ból głowy niejednego producenta etui do telefonów.

Ciekawie może być jednak nie tylko pod względem designerskim. Obiektywy sygnowane są bowiem przez Carl Zeiss AG – producenta odpowiedzialnego za najlepsze aparaty w historii Nokii. Firma w zeszłym roku odnowiła współpracę z nim. Przełomowe dla Nokii może okazać się również odkupienie od Microsoftu technologii PureView, która kilka lat temu umożliwiała fińskim telefonom robienie zdjęć w niespotykanej jak na owe czasy rozdzielczości i z bezstratnym zoomem.

Poza tym, co wynika ze zdjęcia, otrzymaliśmy niewiele informacji. Nie jest nawet pewne, z jakim modelem Nokii mamy tutaj do czynienia i czy w ogóle ujrzy on światło dzienne. W internecie dostępny jest natomiast wniosek patentowy złożony przez Carl Zeiss AG dotyczący technologii wielokrotnych, miniaturowych aparatów zmiennoogniskowych przeznaczonych do wykorzystania w telefonach komórkowych. Kto wie, być może zobaczymy aparat z kilkoma obiektywami w zupełnie innych urządzeniach niż to zaprezentowane na zdjęciu?