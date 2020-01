Nokia pracuje nad komórką z Androidem

W sklepach wciąż możemy znaleźć telefony komórkowe, teraz oddelegowane do roli prostych urządzeń dla osób starszych i tych potrzebujących awaryjnego połączenia z siecią. Okazuje się jednak, że HMD Global ma pomysł na to, jak włożyć do komórki Androida.

Nokia 400 4G to na pozór zwykły feature phone (czyli komórka z możliwością podłączenia do internetu), wyposażony w klawiaturę T9 i przyciski funkcyjne. Plotki głoszą jednak, że urządzenie otrzyma system operacyjny GAFP, będący właściwie Androidem dla telefonów bez ekranów dotykowych.

Co prawda HMD Global nie potwierdziło prac nad Nokią 400 4G, ale plotki o telefonie komórkowym z Androidem nie wydają się być jedynie wymysłem. W zeszłym roku internet obiegły zdjęcia urządzenia działającego na mobilnym systemie Google. Na fotkach widzimy apkę Google Maps, ekran startowy Asystenta Google i ustawienia telefonu, do złudzenia przypominające te ze smartfonów z Androidem.

Niedługo później na stronie Wi-Fi Alliance pojawiła się informacja o tajemniczym urządzeniu wyposażonym w system operacyjny GAFP. W pewnym momencie zniknęła ona z sieci, ale pojawiła się na powrót kilka dni temu, tym razem opatrzona nazwą Nokia 400 4G.

Komórki Nokii działają na prostym systemie KaiOS, który posiada wsparcie dla podstawowych usług Google – Map, YouTube’a, niektórych funkcji Asystenta. Nowe urządzenie ma szansę zrewolucjonizować ten segment rynku – feature phone z Androidem może zapewnić wygodne połączenie z funkcjami internetowymi niezliczonym użytkownikom, których nie stać nawet na niedrogie smartfony. Nie wiemy, kiedy Nokia 400 4G trafi do sprzedaży, ale przecieki wskazują, że premiera może odbyć się nawet w ciągu kilku tygodni.