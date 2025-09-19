Nine Inch Nails z nowym albumem – ścieżką dźwiękową do TRON: Ares

Nine Inch Nails powracają z wyjątkowym projektem – TRON: Ares (Original Motion Picture Soundtrack), czyli pierwszą w historii ścieżką dźwiękową sygnowaną nazwą zespołu. Album towarzyszy trzeciej odsłonie kultowej serii filmów science-fiction i już teraz dostępny jest w sprzedaży.

Za muzykę odpowiadają Trent Reznor i Atticus Ross, dotychczas nagradzani Oscarami i Złotymi Globami za kompozycje filmowe podpisywane własnymi nazwiskami. Tym razem postawili na pełną ekspresję brzmienia Nine Inch Nails – pulsujące syntezatory, mroczne melodie i zniekształcone faktury bez udziału orkiestry. Reznor i Ross byli też producentami wykonawczymi filmu.

Album promuje singiel „AS ALIVE AS YOU NEED ME TO BE”. Zespół kończy właśnie północnoamerykańską część wyprzedanej trasy „Peel It Back”, którą rozpoczął latem w Dublinie. Jesienią Reznor i Ross zainaugurują własny festiwal Future Ruins (8 listopada, Los Angeles), z koncertami na trzech scenach i wyjątkowymi setami z udziałem orkiestry.

Nine Inch Nails, założony w 1988 r. przez Trenta Reznora, od lat uznawany jest za jeden z najbardziej innowacyjnych zespołów na świecie. W 2020 r. formacja została wprowadzona do Rock & Roll Hall of Fame, a jej dorobek obejmuje m.in. dwie nagrody Grammy i status pioniera industrial rocka.