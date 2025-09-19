Aerosmith i YUNGBLUD razem na EP-ce One More Time

Rockowe legendy spotykają się z jedną z najbarwniejszych postaci młodej sceny. Aerosmith i YUNGBLUD ogłosili wspólną EP-kę One More Time, która ukaże się 21 listopada nakładem Capitol Records. To pierwszy premierowy materiał Aerosmith od ponad 12 lat, wyprodukowany przez Matta Schwartza.

Na wydawnictwie znajdzie się pięć utworów: cztery całkowicie nowe kompozycje oraz odświeżona wersja klasyka „Back In The Saddle”. Pierwszym singlem promującym projekt jest „My Only Angel” – epicki numer otwierający się potężnym, a cappella wokalem Stevena Tylera, hipnotycznym refrenem w duecie z YUNGBLUDEM i gitarową solówką Joe Perry’ego.

Okładkę EP-ki zaprojektował Joe Foti z luksusowej marki Chrome Hearts – to pierwszy muzyczny projekt w historii firmy. Wydawnictwo dostępne będzie cyfrowo oraz na limitowanym winylu.

Steven Tyler określił współpracę jako „czystą kosmiczną kolizję” i przypomniał, że w studiu od razu poczuli atmosferę podobną do tej sprzed 50 lat, gdy Aerosmith zaczynało. Joe Perry dodaje, że wystarczyły cztery dni, by z YUNGBLUDEM nawiązać artystyczną chemię. Sam Dominic Harrison nie kryje ekscytacji: – „Nagrywam płyty ze swoimi bohaterami. To spełnienie marzeń, których nawet nie odważyłem się mieć”.

Na bębnach w całym projekcie zagrał Matt Sorum (ex-Guns N’ Roses, Velvet Revolver).