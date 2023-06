Narzędzia dla deweloperów do tworzenia doświadczeń z użyciem Apple Vision Pro już dostępne

Firma Apple ogłosiła, że są już dostępne nowe narzędzia programowe i technologie, które pozwalają deweloperom kreować w aplikacjach doświadczenia z wykorzystaniem Apple Vision Pro – pierwszego sprzętu Apple opartego na przestrzennych modelach komputerowych. Vision Pro wyposażono w visionOS, czyli pierwszy na świecie system operacyjny bazujący na modelach przestrzennych. Urządzenie pozwala użytkownikom na interakcje z cyfrowymi treściami w ich otoczeniu w najbardziej naturalny i intuicyjny sposób – za pomocą oczu, rąk i głosu.

Od dziś globalna społeczność deweloperów Apple będzie mogła tworzyć zupełnie nowy rodzaj aplikacji opartych na technologii spatial computing. Aplikacje te będą wykorzystywać nieograniczone obszary robocze Vision Pro i płynnie scalać treści cyfrowe ze światem fizycznym tak, aby zapewniać użytkownikom doświadczenia, jakich jeszcze nie było. Dzięki pakietowi SDK visionOS deweloperzy mogą uwalniać potężny i wyjątkowy potencjał Vision Pro i visionOS, tak aby projektować przełomowe w skali branży interakcje z aplikacjami z różnych kategorii – do produktywnej pracy, projektowania, grania i wielu innych.

W przyszłym miesiącu firma Apple otworzy laboratoria programistyczne w Cupertino, Londynie, Monachium, Singapurze, Szanghaju i Tokio, aby umożliwić deweloperom samodzielne wypróbowanie ich aplikacji z użyciem Apple Vision Pro i uzyskanie wsparcia ze strony inżynierów Apple. Zespoły programistyczne będą także mogły zgłosić się po pakiety rozwiązań dla deweloperów, które pomogą im w szybkiej budowie, iteracji i testowaniu aplikacji bezpośrednio na urządzeniu Apple Vision Pro.

„Apple Vision Pro burzy dotychczasowe wyobrażenie na temat możliwości platform obliczeniowych. Deweloperzy mogą zacząć budować aplikacje visionOS przy użyciu rozbudowanych architektur, które są im już znane, a także wykorzystać innowacyjne narzędzia i technologie takie jak Reality Composer Pro do rozwinięcia swoich pomysłów i projektowania zupełnie nowych doświadczeń dla użytkowników”, mówi Susan Prescott, wiceprezeska Apple w pionie Worldwide Developer Relations. „Dzięki wykorzystaniu przestrzeni wokół użytkownika technologia spatial computing otwiera przed naszymi deweloperami zupełnie nowe możliwości, jeśli chodzi o zapewnianie użytkownikom opcji łączności, rozwiązań do produktywnej pracy czy nowych rodzajów rozrywki. Nie możemy się doczekać, żeby ujrzeć pomysły naszej społeczności deweloperów”.

Deweloperzy mogą kreować nowe doświadczenia oparte na przełomowych funkcjach Apple Vision Pro przy użyciu tych samych podstawowych architektur, które znają już z innych platform Apple. Mają do dyspozycji m.in. takie zaawansowane technologie, jak Xcode, SwiftUI, RealityKit, ARKit czy TestFlight. Narzędzia te pozwalają deweloperom tworzyć nowe rodzaje aplikacji zwiększające stopień immersji. Mowa na przykład o oknach, które mają głębię i mogą ukazywać trójwymiarowe treści, bryłach umożliwiających kreowanie doświadczeń widocznych z każdego kąta czy przestrzeniach, które za sprawą niczym nieograniczonych treści 3D pozwalają użytkownikowi całkowicie zanurzyć się w środowisku. Aby ułatwić deweloperom optymalizację treści 3D pod kątem aplikacji i gier visionOS, przygotowano zupełnie nowe narzędzie Reality Composer Pro dostępne wraz z Xcode. Umożliwia ono podgląd i przygotowywanie modeli 3D, animacji, obrazów i dźwięków, tak żeby znakomicie się prezentowały w Vision Pro. Ponadto deweloperzy mają możliwość interakcji ze swoimi aplikacjami w nowym symulatorze visionOS, który pomaga w wypróbowywaniu i testowaniu różnych układów pomieszczeń i warunków oświetleniowych. Do tego każda architektura programistyczna wspiera innowacyjne ułatwienia dostępu Apple, dzięki czemu technologia spatial computing i aplikacje visionOS są dostępne dla wszystkich.

Od przyszłego miesiąca deweloperzy, którzy opracowują aplikacje i gry 3D z wykorzystaniem rozbudowanych narzędzi autorskich Unity, mogą przenieść swoje aplikacje Unity do Apple Vision Pro i w ten sposób uwolnić ich maksymalny potencjał.

Deweloperzy, którzy mieli okazję zobaczyć pakiet SDK i interfejsy API dla systemu visionOS, nie kryją entuzjazmu. Są podekscytowani na myśl o możliwościach, jakie daje platforma, i nowych doświadczeniach, jakie z jej pomocą wykreują dla użytkowników swoich aplikacji:

„Dzięki Apple Vision Pro aplikacja Complete HeartX pomoże przygotować studentów medycyny do pracy. Hiperrealistyczne modele i animacje 3D pomagają zrozumieć i zwizualizować problemy zdrowotne, takie jak migotanie komór, a także ułatwiają wykorzystanie posiadanej wiedzy w leczeniu pacjentów”, stwierdza Jan Herzhoff, prezes Elsevier Health. „Nauka z pomocą aplikacji Complete HeartXdziałającej na urządzeniu Apple Vision Pro odmieni dotychczasowy charakter kształcenia medycznego i przygotuje przyszłych przedstawicieli opieki zdrowotnej do pracy”.

„Aplikacja djay na urządzeniu Apple Vision Pro sprawia, że w pełni wyposażony system DJ‑ski jest dostępny na wyciągnięcie palca. Dzięki przeprojektowanemu interfejsowi przestrzennemu każdy może miksować ulubione kawałki i dodawać do nich efekty w czasie rzeczywistym za pomocą samych oczu i rąk”, mówi Karim Morsy, dyrektor generalny Algoriddim. „Bez względu na to, czy z aplikacji djay na Vision Pro korzysta nowicjusz czy doświadczony profesjonalista, zamienia ona otoczenie użytkownika tak, żeby automatycznie reagowało na tworzone miksy. Pozwala to doświadczać muzyki i wchodzić z nią w interakcje, jakie nigdy wcześniej nie były możliwe”.

„Aplikacja JigSpace i Apple Vision Pro ułatwiają użytkownikom i firmom przedstawianie pomysłów i produktów w zupełnie nowy sposób”, mówi Zac Duff, współzałożyciel i dyrektor generalny JigSpace. „Wykorzystuje pliki CAD w wysokiej rozdzielczości, którymi przedsiębiorstwa już dysponują, dzięki czemu zespoły odpowiedzialne za marketing, sprzedaż, produkty czy wsparcie mogą bezpiecznie współpracować z kolegami i koleżankami po fachu lub klientami z dowolnego miejsca na świecie. Momenty olśnienia przychodzą znacznie szybciej niż zwykle. Tak szybka i sprawna komunikacja była wcześniej po prostu niemożliwa”.

„Producenci mogą używać rozwiązań AR od PTC do wspólnego eliminowania kluczowych problemów biznesowych poprzez przenoszenie interaktywnych treści 3D do rzeczywistości – od pojedynczego produktu po całą linię produkcyjną”, stwierdza Stephen Prideaux-Ghee, dyrektor ds. technologii AR/VR w PTC. „Dzięki Apple Vision Pro osoby zainteresowane z różnych działów i lokalizacji mogą przyglądać się treściom jednocześnie, tak by podejmować decyzje projektowe i operacyjne. W ten sposób współpraca osiąga wyższy, niedostępny wcześniej poziom”.

Pakiet SDK, zaktualizowane środowisko Xcode, aplikacja Simulator i aplikacja Reality Composer Pro dla systemu visionOS są dostępne dla członków programu Apple Developer Program na stronie developer.apple.com. Zarejestrowani deweloperzy Apple mają dostęp do różnych zasobów, które pomagają projektować, tworzyć i testować aplikacje dla Apple Vision Pro, w tym rozbudowanej dokumentacji technicznej, nowych zestawów projektowych i zaktualizowanych wytycznych dotyczących interfejsu użytkownika dla systemu visionOS.

Więcej informacji o projektowaniu nowych doświadczeń w aplikacjach dla Apple Vision Pro i formularz zgłoszenia w sprawie pakietu programistycznego (dostępny od przyszłego miesiąca) można znaleźć na stronie developer.apple.com/visionos.