Najlepsze smart pierścienie 

Smart pierścienie przeżywają obecnie swój najlepszy czas. Kiedyś traktowane jako niszowa ciekawostka, dziś wciąż nie przemawiają do mas, ale potrafią już tak dużo, że z eleganckich urządzeń do noszenia na palcu przekształciły się w zaawansowane narzędzia do monitorowania zdrowia. Dzięki ostatnim postępom technologicznym wreszcie zasługują na uwagę większej grupy osób.

Ich zalety są oczywiste – brak ekranu, brak rozpraszaczy, tylko ciche, inteligentne czujniki zbierające dane o tętnie, temperaturze, śnie, stresie, regeneracji i nie tylko. Często działają dłużej na baterii niż smartwatche, a wiele modeli oferuje głębokie analizy bez konieczności płacenia miesięcznych opłat. Zmieniła się też forma – pierścienie są lżejsze, smuklejsze i bardziej stylowe niż kiedykolwiek, często wykonane z tytanu i zaprojektowane tak, by nie rzucały się w oczy w codziennym użytkowaniu.

Ale to, co dzieje się wewnątrz, jest jeszcze ciekawsze. Coraz lepsze śledzenie snu, wykrywanie migotania przedsionków (AFib), oceny gotowości w czasie rzeczywistym i coaching wspierany przez AI. Pierścienie zaczynają też coraz lepiej współpracować z aplikacjami fitness i smartwatchami, tworząc spójne ekosystemy, zamiast działać w odosobnieniu.

Który pierścień wybrać? Sprawdziliśmy te najpopularniejsze – od wszechwiedzącego Oura po bardziej przystępne cenowo nowości – by pomóc ci znaleźć idealny model dla twojego zdrowia, nawyków i… dłoni.

Oura Ring 4

Elegancki, dyskretny i naprawdę sprytny – Oura Ring 4 pozostaje prawdopodobnie najbardziej inteligentnym gadżetem, jaki możesz założyć na palec. Wyposażony w zmodernizowany zestaw czujników z 18 kanałami sygnałowymi i nową platformą Smart Sensing oferuje jeszcze dokładniejsze śledzenie zdrowia.

Otrzymujesz pełen pakiet: szczegółowe fazy snu, trendy temperatury, śledzenie stresu i zmienności rytmu serca – wszystko to przy baterii działającej do 8 dni.

Nowe aktualizacje wprowadzają m.in. Oura Advisor – system AI analizujący dane i oferujący zaskakująco trafne sugestie – oraz Symptom Radar, który wykrywa zaburzenia, zanim sam je poczujesz. Pierścień współpracuje też z Natural Cycles do prognozowania cyklu menstruacyjnego. Choć to nie typowy tracker fitness, jeśli chcesz urządzenia, które realnie poprawi twoje życie – to właśnie ono.

Oura zawsze była liderem w dziedzinie regeneracji i snu, a ostatnio mocno poprawiono też funkcje fitness. Teraz automatycznie wykrywa różne aktywności i dostarcza dane o tętnie i regeneracji po ćwiczeniach.

SUPERFUNKCJA: Śledzenie ćwiczeń

CENA: Od 1 769 PLN, www.ouraring.com

Amazfit Helio Ring

Amazfit Helio Ring to lekki, wykonany ze stopu tytanu smart pierścień zaprojektowany z myślą o monitorowaniu snu i regeneracji. Waży niecałe 4 g, jest wygodny do noszenia przez cały dzień i wytrzymały, co czyni go dobrym wyborem dla aktywnych osób.

Mierzy tętno, HRV (zmienność rytmu serca), temperaturę skóry, jakość oddechu i fazy snu, a dane wizualizowane są w dedykowanej aplikacji Zepp. Wskaźnik Gotowości łączy dane o naszej regeneracji z obciążeniem treningowym, by pokazać, jak bardzo twoje ciało jest gotowe na kolejny wysiłek.

Oferuje też analizę tętna spoczynkowego i stabilności oddechu podczas snu. Działa jeszcze lepiej w połączeniu ze smartwatchem Amazfit.

Brak wykrywania ćwiczeń i aktywności oznacza, że nie zastąpi smartwatcha, ale jako partner regeneracyjny sprawdza się świetnie.

SUPERFUNKCJA: Wskaźniki regeneracji dla optymalizacji treningów

CENA: 1 355 PLN, www.amazfit.com

Samsung Galaxy Ring

Galaxy Ring od Samsunga zadebiutował mocnym akcentem – łączy elegancki design z imponującą technologią zdrowotną. Waży zaledwie 2,3 g, wykonany jest z tytanu i oferuje funkcje takie jak ocena snu, monitorowanie tętna, śledzenie cyklu menstruacyjnego i inteligentny Wskaźnik Energii w aplikacji Samsung Health.

Nowe aktualizacje dodają wykrywanie bezdechu sennego i lepszą łączność dzięki funkcji Samsung Find.

Bateria działa od 6 do 7 dni w zależności od rozmiaru pierścienia. Eleganckie etui ładujące pomaga utrzymać go naładowanym między sesjami.

Pełna funkcjonalność dostępna jest tylko z telefonami Samsung Galaxy, choć działa też dobrze z innymi Androidami.

Samsung sprawia, że śledzenie zdrowia staje się grą, którą naprawdę chcesz wygrać – od animowanych Zwierzaków Snu po punkty za gotowość i energię.

SUPERFUNKCJA: Grywalizacja zdrowia

CENA: 2 099 PLN, www.samsung.pl

Ultrahuman Ring AIR

Ultrahuman Ring AIR to prawdziwa lekkość w kategorii smart – waży tylko 2,4 g. Wykonany z tytanu klasy lotniczej, pokryty węglikiem wolframu – trwały i elegancki.

Ten minimalistyczny pierścień śledzi tętno, HRV, temperaturę skóry i ruch. Wyróżniają się funkcje: Ogranicznik Stymulantów i Zgranie Faz Cyklicznych, które analizują reakcję organizmu na kofeinę.

Ostatnie aktualizacje dodały wykrywanie AFib, dynamiczne wskaźniki regeneracji i integrację ze Stravą.

Automatyczne śledzenie aktywności mogłoby być lepsze, ale i tak to świetny wybór dla osób szukających zdrowotnych analiz w dyskretnym stylu.

SUPERFUNKCJA: Śledzenie rytmu dobowego i tryb pracy zmianowej

CENA: 1 309 PLN, www.ultrahuman.com

RingConn Gen 2 Air

RingConn Gen 2 Air to prawdopodobnie najlepszy smart pierścień w relacji cena-jakość. Waży od 2,5 do 4 g w zależności od rozmiaru, zbudowany z lekkiej i wytrzymałej stali tytanowej.

Śledzi tętno, HRV, temperaturę skóry, poziom tlenu we krwi i fazy snu – a wszystko to w intuicyjnej aplikacji bez subskrypcji.

Brakuje wykrywania bezdechu sennego i automatycznego rozpoznawania ćwiczeń, ale jako codzienny tracker sprawdza się świetnie.

Bateria wytrzymuje do 10 dni, choć brak etui oznacza korzystanie z dołączonej magnetycznej ładowarki USB-C.

Dostępny jest w dwóch kolorach: Dune Gold i Galaxy Silver lub z opcjonalnymi, kolorowymi osłonami dla personalizacji.

SUPERFUNKCJA: Podstawowe monitorowanie zdrowia bez dodatkowych kosztów

CENA: 749 PLN, www.ringconn.com

5 rzeczy, które musisz wiedzieć o smart pierścieniach

1/ Nie tylko do snu

Choć są świetne w monitorowaniu snu, smart pierścienie potrafią więcej – śledzą HRV, temperaturę, poziom stresu, a nawet wykrywają chorobę, zanim poczujesz objawy.

2/ Umiejscowienie ma znaczenie

Najlepiej nosić je na palcu wskazującym, środkowym lub serdecznym niedominującej ręki – tam przepływ krwi jest największy, co daje lepsze odczyty.

3/ Nie wszystkie wymagają subskrypcji

Nie każdy model chowa dane za paywallem. Pierścienie RingConn i Ultrahuman oferują pełną funkcjonalność bez opłat.

4/ Regeneracja to nowe fitness

Oceny gotowości i energii pomagają trenować mądrze, a nie ciężko. Jeśli pierścień mówi, że dziś lepiej odpocząć – warto go posłuchać.

5/ Dobrze współpracują z innymi

Coraz więcej pierścieni integruje się z Apple Zdrowie, Google Fit czy smartwatchami, tworząc pełniejsze systemy śledzenia zdrowia.