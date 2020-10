Na drodze z Mio

W dzisiejszych czasach o bezpieczeństwo na drodze dbają zaawansowane technologie, pomagające kierowcy zapanować nad sytuacją w momentach, w których bywa to skrajnie trudne. Jednym z liderów na rynku kompleksowych rozwiązań drogowych jest Mio, największy producent wideorejestratorów w Europie.

Marka od lat opracowuje innowacje w tej dziedzinie: wystarczy wymienić chociażby przełomową technologię Night Vision Pro, dzięki której na kamerkach zagościła możliwość nagrywania przy niesprzyjających warunkach pogodowych oraz w nocy. Na dodatek Mio nie ogranicza swojej działalności do branży samochodowej, wyznaczając także trendy rozwoju elektroniki dedykowanej kierowcom motocykli i rowerów. Oto przewodnik po jej najpopularniejszych produktach.

Wideorejestrator to nie tylko proste urządzenie do nagrywania filmów ze stłuczek lub klipów na YouTube; może on także pełnić rolę asystenta kierowcy lub pilnować bezpieczeństwa auta podczas postoju. Mio MiVue C570 (420 PLN), choć niedroga, szybko stanie się nieodłącznym elementem wyposażenia twojego pojazdu. Urządzenie potrafi rejestrować klipy w jakości Full HD i 30 kl./s, a szklany obiektyw o polu widzenia 150 stopni i duża, jasna matryca Sony Starvis zadbają o to, żeby nagranie było zawsze wyraźne i dobrze doświetlone. Jasność obrazu można dodatkowo regulować w zależności od swoich potrzeb.

Kamerka została wyposażona w czujnik przeciążeń, wykrywający kolizje, oraz moduł GPS, dzięki któremu każdy film zostanie stosownie opisany. Miłym dodatkiem jest tryb parkingowy: wystarczy podłączyć wideorejestrator do urządzenia Smartbox, a będzie on dbał o bezpieczeństwo samochodu nawet przy wyłączonym silniku. Sprzęt może ponadto współpracować z kamerką tylną MiVue A30 (350 PLN).

Jeśli na co dzień poruszasz się nieco większymi autami, koniecznie sprawdź Mio MiVue Drive 65 LM Truck (1 050 PLN). Urządzenie to łączy cechy kamerki samochodowej i nawigacji, jednocześnie dodając kilka funkcji zaprojektowanych specjalnie z myślą o kierowcach ponadwymiarowych pojazdów. Tryb ciężarówki Truck pozwala korzystać z TMC, czyli europejskiego systemu informacji o ruchu drogowym. Nawigacja automatycznie zaplanuje twoją trasę, uwzględniając nie tylko korki i roboty drogowe, ale także parametry twojego pojazdu, co gwarantuje, że system przez przypadek nie poprowadzi cię drogą zamkniętą dla ruchu ciężarowego.

6,2-calowy ekran LCD daje bardzo dobry podgląd trasy, a w razie niespodziewanej sytuacji drogowej będziesz dysponował materiałem dowodowym w jakości 1296p 60 kl/s., nakręconym za pomocą kamerki o szerokim polu widzenia 140 stopni.

Rozwiązania Mio przeznaczone są nie tylko dla zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego, ale także dla rowerzystów. Mio Cyclo Discover Plus (1 500 PLN) to nawigacja rowerowa dla wszystkich użytkowników, którzy lubią planować ciekawe trasy – jest ona kompatybilna z popularnymi usługami Komoot i RouteYou, a także aplikacją Mio Share, w której znajdziemy mapy najpopularniejszych europejskich szlaków rowerowych.

Funkcja Surprise Me pozwala urządzeniu wygenerować losową trasę w oparciu o wprowadzone parametry, a Never Miss zadba o to, żebyśmy po drodze nie przegapili żadnego ciekawego miejsca. Czytelny, czterocalowy ekran umożliwi ci dokładne śledzenie trasy. Jedno ładowanie Cyclo Discover Plus starcza na 15 godzin pracy, a dzięki wodoodporności w klasie IPX7 urządzenie jest gotowe na jazdę w każdych warunkach.

OPINIA

Łukasz Tetkowski, CEE Country Marketing Manager Mitac Europe

Mio to kilkanaście lat tradycji oraz doświadczenia i zrozumienia dla zmieniającego się rynku elektroniki dedykowanej motoryzacji. Rynek, na którym dawniej głównym produktem były nawigacje samochodowe, dziś rozwija się dzięki rejestratorom jazdy dedykowanym autom czy motocyklom.

Sam segment nawigacji również odmienił swój charakter i teraz nastawiony jest na tworzenie rozwiązań dedykowanych konkretnym rodzajom pojazdów. Przykładem może być seria nawigacji z funkcją Truck i rozwiązaniami przeznaczonymi pojazdom ponadwymiarowym, jak również Mio Cyclo Discover skierowana do miłośników turystyki rowerowej i jazdy miejskiej.

Poważnie zmienił się również rynek wideorejestratorów. Cena przestała być głównym czynnikiem przy wyborze modelu kamery samochodowej, a coraz większą rolę ma jakość nagrań nocnych, optyka urządzenia, wyposażenie modelu w GPS, tryb parkingowy czy też możliwość bezprzewodowej komunikacji z innymi urządzeniami. Istotna stała się także opcja podłączenia kamery tylnej, która daje nam pełne zabezpieczenie pojazdu przed kolizją.