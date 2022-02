Samsung Galaxy S22 oficjalnie

Jak co roku, Samsung zwołał konferencję Unpacked, której gwiazdą była obecna generacja jego flagowców. O Galaxy S22 wiedzieliśmy całkiem sporo z przecieków i oficjalnych komunikatów, ale dopiero teraz poznaliśmy wszystkie niespodzianki, które przyszykowali dla nas Koreańczycy.

W tegorocznej linii Galaxy znajdziemy trzy urządzenia: S22, S22 Plus oraz S22 Ultra. Smartfony łączy wiele cech: w Europie, wszystkie z nich będą sprzedawane w wersji z procesorem Samsung Exynos 2200, modemem 5G oraz ultradźwiękowym czytnikiem linii papilarnych, zintegrowanym z ekranem. Wszystkie warianty łączy także system operacyjny, One UI 4.1 oparty na Androidzie 12, jak również wodoodporna konstrukcja IP68 oraz wsparcie dla ładowania bezprzewodowego.

Na tym kończą się cechy wspólne. Model Galaxy S22 to ten podstawowy, wyposażony w 6,1-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED Full HD+ o adaptacyjnym odświeżaniu 10-120 Hz i jasności do 1300 nitów. Wewnątrz znajdziemy akumulator o pojemności 3700 mAh, 8 GB pamięci RAM i maksymalnie 256 GB pamięci wewnętrznej. Tylny aparat składa się z trzech „oczek”: głównego 50 Mp, ultraszerokiego 12 Mp oraz 10-megapikselowego teleobiektywu. Kamerki potrafią rejestrować wideo w 8K i 24 kl./s oraz 4K i 60 kl./s. Z przodu umieszczony został natomiast 10-megapikselowy aparat selfie 10 Mp.

Nieco wyżej w linii znajduje się Galaxy S22 Plus. Smartfon jest pod wieloma względami podobny do S22, ale otrzymał on 6,6-calowy wyświetlacz Dynamic Amoled o jasnośni maksymalnej 1750 nitów, baterię o pojemności 4500 mAh oraz wsparcie dla Wi-fi 6E (w niższym modelu znajdziemy jedynie Wi-fi 6). Poza tym, urządzenie obsługuje ładowanie przewodowe 45 W.

Największe emocje wzbudza jednak Galaxy S22 Ultra, który wyróżnia się samym designem – bardziej kanciastym i pozbawionym charakterystycznej wysepki z tyłu. 6,8-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED został wyposażony we wsparcie dla rysika S-Pen, co czyni go następcą linii Galaxy Note. Zredukowana latencja ma zapewnić wrażenia porównywalne z pisaniem ołówkiem po papierze. Smartfon otrzymał także ulepszony aparat, składający się z 108-megapikselowego aparatu głównego z optyczną stabilizacją obrazu, ultraszerokiej kamerki 12 Mp, teleobiektywu 10 Mp, teleskopowego teleobiektywu 10 Mp oraz laserowego autofokusa. Kamerka do selfie ma natomiast rozdzielczość 40 Mp. Całość zasila akumulator o pojemności 5000 mAh.

Ceny linii Galaxy S22 w Polsce będą zaczynały się od 4 000 PLN za podstawową wersję modelu S22. Za S22 Plus zapłacimy minimum 5 000 PLN, zaś za S22 Ultra – 5 900 PLN. Najdroższy model w linii, S22 Ultra z 512 GB pamięci wewnętrznej, kosztować nas będzie 6 900 PLN.