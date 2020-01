Międzynarodowa Stacja Kosmiczna z LEGO wkrótce dostępna w zestawie

Lego znane jest z tworzenia klockowych konstrukcji, które swoją dokładnością przewyższają niejeden hobbystyczny model. Tym razem do portfolio firmy dołączył monumentalny zestaw przedstawiający Międzynarodową Stację Kosmiczną.

MSK w wydaniu LEGO ma wymiary 49 x 31 x 20 cm i składa się z 864 części. Ze względu na stopień skomplikowania zestaw przeznaczony jest dla osób z grupy wiekowej 16+. Model dokładnie odwzorowuje najważniejsze elementy stacji – włazy, transmitery, czy stację dokującą dla małego modelu wahadłowca. Ponadto ma on kilka części ruchomych, w tym mechaniczne ramię Canadarm2, na MSK służące do asekuracji astronautów i dokowania pojazdów kosmicznych, oraz osiem charakterystycznych paneli słonecznych. Te ostatnie to zupełnie nowe części, zaprojektowane specjalnie na potrzeby tego modelu. Na stacji umieścimy dwóch miniaturowych astronautów, a dookoła niej możemy rozłożyć kilka satelitów.

Interesująca jest również kampania promocyjna, jaką zaplanowało Lego. Producent zabawek… przymocował złożony model do balonu meteorologicznego i wysłał klocki w stratosferę, tak, aby znalazły się one jak najbliżej prawdziwej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W informacji prasowej Lego potwierdziło również, że w projektowaniu zestawu uczestniczyli naukowcy z NASA, którzy zadbali o to, by precyzyjnie odwzorowywał on rzeczywistość. Klockowa wersja MSK trafi do sklepów 1 lutego. Jej orientacyjna cena to 70 USD (ok. 270 PLN).