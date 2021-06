Microsoft prezentuje… minilodówkę w kształcie Xboxa Series X

Design Xboxa Series X stał się źródłem niezliczonych memów i dowcipów – internauci bardzo szybko doszli do wniosku, że przypomina on nie konsolę, a urządzenie gospodarstwa domowego. Microsoft zdecydował się na kontynuowanie żartu, najpierw poprzez zaprezentowanie pełnowymiarowej lodówki w kształcie Series X, a teraz – wprowadzenie do sprzedaży miniaturowej wersji urządzenia.

Trailer prezentujący Xbox Mini Fridge tak bardzo wygląda jak spóźniony żart na Prima Aprilis, że został on nawet opatrzony komentarzem „tak, to dzieje się naprawdę”. Z zewnątrz produkt przypomina konsolę Microsoftu (jest opatrzony nawet stosownym logiem), ale wystarczy otworzyć drzwiczki, by otrzymać dostęp do utrzymanego w jaskrawej zieleni wnętrza z półkami. Wewnątrz ma mieścić się kilkanaście puszek na napoje, za których utrzymywanie w odpowiedniej temperaturze odpowiada „technologia chłodząca Xbox Velocity”. Producent zapewnia, że produkt trafi do sprzedaży w sezonie świątecznym bieżącego roku, ale jego cena i dostępność pozostają na chwilę obecną tajemnicą.



Minilodówka Xbox była zwieńczeniem prezentacji nadchodzących gier od Microsoftu i należących doń deweloperów. W jej trakcie poznaliśmy więcej szczegółów na temat premiery Halo Infinite – pomimo sporego opóźnienia, gra wreszcie ukaże się pod koniec roku – oraz Starfield od Bethesdy. O istnieniu tego tytułu wiemy już od dłuższego czasu (sam deweloper chwali się, że pracuje nad uniwersum gry od 25 lat), ale podczas tegorocznego E3 nareszcie zobaczyliśmy trailer produkcji. Gra trafi na pecety i Xboxa Series X/S 11 listopada 2022 roku, czyli równo 11 lat po premierze Skyrima.



Wiele emocji wzbudziła nadchodząca Forza Horizon 5, w którą zagramy już 9 listopada, oraz Redfall ­– co-opowa strzelanka od Arkane Studios, twórców serii Dishonored. Swoją zapowiedź miały także takie tytuły, jak S.T.A.L.K.E.R 2 (serio!), Psychonauts 2, dodatek do Fallouta 76 Steel Reign, A Plague Tale: Requiem oraz Slime Rancher 2.