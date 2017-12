Messenger Kids od Facebooka – nowa aplikacja dla dzieci

Aby umożliwić młodym internautom łatwe i bezpieczne porozumiewanie się z kolegami ze szkoły oraz rodziną Facebook wypuścił właśnie specjalną wersję komunikatora Messenger. Jest ona wyposażona w szereg narzędzi umożliwiających kontrolę rodzicielską, ale jednocześnie nie pozwala na wgląd rodziców w wiadomości ich pociech.

Aplikacja przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat – zbyt małych, żeby móc założyć konto na Facebooku, ale przeważnie na tyle obytych w internecie aby chcieć czatować ze swoimi znajomymi. Aby korzystać z Messenger Kids potrzebne jest jedynie konto rodzica na Facebooku. Dzięki temu rozwiązaniu rodzic będzie miał bezpośrednią kontrolę nad tym, z kim kontaktuje się dziecko – tylko on może akceptować nowe kontakty i je blokować. Aplikacja pozbawiona jest reklam oraz jakichkolwiek mikropłatności. Aby uatrakcyjnić najmłodszym czatowanie za pomocą Messenger Kids Facebook dodał do aplikacji mnóstwo nowych naklejek, filtrów i GIFów.

To ciekawy ruch marketingowy ze strony Facebooka: z jednej strony zdobędzie on uznanie rodziców, a z drugiej strony na pewno zachęci dzieci do założenia konta na Facebooku w momencie osiągnięcia wymaganego wieku. Póki co aplikacja dostępna jest tylko w Stanach Zjednoczonych w wersji na iOS: obsługa Androida i innych regionów zostanie wprowadzana z czasem.