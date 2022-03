Demo Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin już dostępne￼

Pierwszy zwiastun najnowszego tytułu spod znaku Final Fantasy, wywołał spore poruszenie wśród internautów, ale wraz z kolejnymi wersjami demo, coraz więcej osób przekonywało się do nowej odsłony kultowej serii. Od wczoraj, możemy zagrać w trzecie, finałowe demo, tym razem skupione na walce i zabawie z innymi graczami.

Najnowsze demo Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, zabierze nas do dwóch nowych lokacji, Pravoka Seagrot i Western Keep. Podczas ich zwiedzania, będziemy mogli wypróbować zupełnie nowe style walki, które mogą okazać się kluczowe w starciach z mnóstwem nowych wrogów. Gracze przetestują także unikatowy system zadań dodatkowych. Demo pozwoli nam również bawić się ze znajomymi – połączymy się z nimi w maksymalnie trzyosobowe drużyny, by wspólnie eksplorować świat i walczyć z potworami. Co istotne, stany gry z dema będą kompatybilne z pełną wersją tytułu, więc po jego zakupie, nie będziemy musieli od nowa przechodzić początkowych etapów.

Demo Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin dostępne jest od wczoraj w wersji na konsole PS5, PS4, Xbox Series X/S oraz Xbox One. Premiera pełnej wersji zaplanowana została natomiast na 18 marca; w tytuł zagramy na powyższych konsolach oraz na pecetach za pośrednictwem Epic Games Store. Jeśli zdecydujemy się na preorder tytułu w edycji cyfrowej lub cyfrowej deluxe, otrzymamy wcześniejszy dostęp do gry: w przypadku wersji konsolowych, zagramy najwcześniej 15 marca, zaś pecetowcy odpalą ją 17 marca.