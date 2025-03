Marzec 2025, 3/2025

Gdy rok na dobre się już rozkręcił, a na horyzoncie widać cieplejsze czasy, podobnie gorąco zaczyna robić się na scenie gadżetów. Ostatnie kilka lat było nieco ospałe, jeśli chodzi o innowacje, ale sądząc po tym, co ogłoszono od początku 2025 roku, tym razem powinniśmy być świadkami kilku poważnych postępów technologicznych. O ile nie przespałeś zimy, nie wychodząc spod koca, zauważyłeś powszechny trend – to znaczy sztuczną inteligencję, którą producenci wydają się dodawać do każdego gadżetu pod słońcem. Ale to nie jest jedyny, zmieniający zasady gry motyw, a ja wyróżniłem te, które mogą napędzać twoją następną aktualizację technologiczną, od maszyn czyszczących następnej generacji po gadżety, które będziesz chciał zarówno ze względu na ich wygląd, jak i wydajność.

Warto zwrócić również uwagę na najnowszą technologię dbania o… sen. To kolejny obszar o rosnącej popularności i sprawdziliśmy kilka akcesoriów, które naprawdę mogą pomóc ci lepiej spać w nocy. Coś dla siebie znajdzie też ktoś, kto na wiosnę planuje aktualizację swojego sprzętu audio w salonie. W międzyczasie można pograć w pewną wymagającą sporo czasu strategię i RPG-a.

Nie da się też nie wspomnieć o bohaterze okładki. MG HS Plug-in Hybrid to nie tylko test samochodu, ale próba odpowiedzi na pytanie, czy w czasach wszechobecnej drożyzny, warto rozważyć samochód wizualnie luksusowy w cenie, w którą na pierwszy rzut oka trudno uwierzyć.

