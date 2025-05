BIMBA Y LOLA x THE NATIONAL GALLERY: kapsułowa kolekcja z okazji 200-lecia Narodowej Galerii w Londynie

Z okazji wyjątkowego jubileuszu 200-lecia Narodowej Galerii w Londynie, hiszpańska marka BIMBA Y LOLA prezentuje unikalną kolekcję kapsułową, która łączy modę z historią sztuki. Inspiracją do stworzenia tej wyjątkowej linii stało się jedno z najbardziej ikonicznych dzieł w historii – Bathers at Asnières (1884) autorstwa Georgesa Seurata.

Kolekcja BIMBA Y LOLA x The National Gallery to prawdziwa uczta dla oczu, przenosząca technikę punktualizmu Seurata na współczesne tkaniny, kroje i nadruki. Dzięki drobnym kropkom, które w oryginalnym dziele tworzą niezwykłe bogactwo form i nastrojów, projektanci BIMBA Y LOLA przekształcają klasyczne motywy w nowoczesną modę pełną świeżości, koloru i lekkości. Efektem tego spotkania mody z sztuką są ubrania, które emanują elegancją i poetyckością, oddając letni nastrój malarskiej sceny nad Sekwaną.

Szczególną uwagę przyciągają elementy kolekcji, które nawiązują do struktury i kolorystyki obrazu Seurata. Wśród nich znajdują się koszule z charakterystycznymi kropkowanymi nadrukami, sukienki w pastelowych odcieniach przywołujące letnią aurę, a także torby w dwóch rozmiarach ozdobione fragmentami dzieła, jakby wyciętymi wprost z malarskiej kompozycji. Dodatki, takie jak chusty i ręczniki, łączą elegancję z prostotą, celebrując codzienność i piękno.

Bathers at Asnières to przełomowe dzieło, które Seurat stworzył mając zaledwie 24 lata. Odrzucił konwencje ówczesnej sztuki, ukazując robotników odpoczywających nad brzegiem Sekwany. Obraz nie tylko dokumentuje życie, ale emanuje spokojem i poetyckością, wynosząc codzienność do rangi sztuki. To właśnie ten kontrast między zwyczajnością a artyzmem zainspirował markę BIMBA Y LOLA do stworzenia kolekcji, która nadaje nowe życie klasycznemu dziełu sztuki.

W ramach współpracy z Narodową Galerią, BIMBA Y LOLA przygotowały również ekskluzywne wideo, które przybliża historię i znaczenie obrazu Bathers at Asnières. Film ukazuje, jak dzieło sztuki sprzed ponad stu lat wciąż może inspirować i pobudzać kreatywność w dzisiejszym świecie, łącząc przeszłość z teraźniejszością w niepowtarzalny sposób.

Kolekcja BIMBA Y LOLA x The National Gallery to wyjątkowa okazja, by na nowo odkryć klasyczne dzieło sztuki poprzez współczesną modę, która celebruje zarówno historię, jak i nowoczesność.