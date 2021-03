Mapy Google dodają nawigację we wnętrzach wybranych budynków

Czasy się zmieniają, a wraz z nimi Mapy Google. Wczoraj deweloper zaprezentował szereg nowych funkcji, które trafią do aplikacji w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Wśród nich znajdzie się nawigacja dla wnętrz niektórych budynków, wskazówki pozwalające na bardziej ekologiczną podróż i ulepszone mapy 3D.

Pierwsze z narzędzi zostało zaprojektowane z myślą o dużych galeriach handlowych, lotniskach i ważnych węzłach komunikacyjnych. Nawigacja wewnątrz hal będzie wykorzystywała technologię Live View – narzędzie AR, które nakłada wskazówki nawigacyjne na obraz z kamery. Google zaadaptowało je tak, by rozpoznawało precyzyjne położenie danego punktu w bryle budynku, co pozwoli użytkownikom na łatwe znalezienie drogi do wybranego punktu usługowego, bramki na lotnisku czy toalet. Indoor Live View działa obecnie w niektórych centrach handlowych w Stanach Zjednoczonych, ale wkrótce trafi także do Tokio i Zurychu, a potem do kolejnych miast i obiektów.



Mapy Google chcą także nakłonić nas do wybierania przyjaznych dla środowiska sposobów transportu. Aplikacja będzie automatycznie wskazywała trasę, której pokonanie wiąże się z najniższym śladem węglowym, o ile jest ona czasowo zbliżona do tej najszybszej. Jeśli różnica czasu będzie znacząca, program pokaże nam ślad węglowy obydwu opcji, pozwalając nam podjąć samodzielną decyzję. Funkcja trafi do aplikacji na iOS i Androida jeszcze w tym roku, początkowo na terenie Stanów Zjednoczonych. W czerwcu program wzbogaci się natomiast o automatyczne alerty ostrzegające kierowcę w momencie, gdy ten wjedzie do miejskiej strefy niskoemisyjnej – to narzędzie pojawi się najpierw w wybranych krajach Europy.



Aplikacja otrzyma także integrację z prognozą pogody i narzędziem pokazującym aktualny poziom zanieczyszczenia powietrza. W przyszłości Mapy Google planują natomiast wprowadzić trójwymiarowe odwzorowanie świata. Łącząc dane ze StreetView, miliony obrazów satelitarnych oraz fotogrametrię, Google chce zaprezentować nam realistyczną mapę świata w 3D – ma ona być jeszcze dokładniejsza od tej, którą znajdziemy w grze Microsoft Flight Simulator.