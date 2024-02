Luty 2024, 2/2024

Nie każdy gadżet, czy nawet szerzej urządzenie elektroniczne, musi tylko spełniać swoją funkcję. W dzisiejszych czasach design jest często niemal tak ważny jak zastosowanie danego sprzętu. Dlatego też w lutowym numerze sporządziliśmy listę produktów, które klasą i stylem dorównują swoim możliwościom.

Do tego wydania trafiły także dwa testy porównawcze, w których bliżej przyglądamy się handheldom, które konkurują o uwagę graczy ze Steam Deckiem, oraz soundbarom z nieco wyższej półki, które obsługują technologię Dolby Atmos, choć oczywiście to tylko jedna z ich funkcji. A skoro wspomniałem już o graczach, to ci będą podwójnie zadowoleni, bo do tego wydania trafiły recenzje kilku świetnych tytułów. Dwa z nich zostały ocenione w ostatniej chwili przed oddaniem numeru do druku, więc nawet nie zdążyły trafić na okładkę. Te gorące pozycje to Tekken 8 i Like a Dragon: Infinite Wealth.

Na koniec proponuję zapoznać się ze współczesną wersją Brzydkiego kaczątka, reprezentowaną przez Toyotę Prius. Auto przez lata będące synonimem wydajnej konieczności i kojarzone z taksówkami, w końcu zamieniło się w pięknego łabędzia. Czy równie dobrze się nim jeździ, co na niego patrzy?

Zapraszam do lektury,

Marcin Kubicki

Redaktor naczelny

