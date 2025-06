Basista Turnstile nową twarzą globalnej kampanii GUESS JEANS

Franz Lyons, charyzmatyczny basista amerykańskiego zespołu Turnstile, został nowym ambasadorem GUESS JEANS. To właśnie on – muzyk z energią nie do podrobienia – pojawił się w najnowszej kampanii marki, której celem jest połączenie klasycznego denimu z autentycznym głosem młodego pokolenia twórców kultury.

Za obiektywem stanął Liam MacRae, znany z kampanii dla Stüssy czy Stone Island. Minimalistyczna scenografia, czyste tło i skupienie na sylwetce Lyonsa pozwoliły uchwycić ducha GUESS JEANS – ponadczasowego, ale zanurzonego w nowoczesnej energii ulicy. Franz zaprezentował m.in. klasyczne jeansy G18 w dwóch odcieniach, luźną bomberkę i długą, dopasowaną koszulę z denimu.

Wybór Lyonsa nie jest przypadkowy. Turnstile to jeden z najciekawszych zespołów współczesnej sceny hardcore punk – ich album Glow On przyniósł im nominację do Grammy i międzynarodowe uznanie. Wizerunek Franza jako artysty przekraczającego granice stylu i dźwięku świetnie wpisuje się w filozofię GUESS JEANS: promowania różnorodności i świeżych perspektyw w modzie i kulturze.

Franz nie tylko pozuje – GUESS JEANS towarzyszy mu również na scenie. W nowym teledysku Turnstile do utworu BIRDS z drugiego albumu Never Enough, muzyk występuje w total looku marki. Latem Lyons rusza z zespołem w europejską trasę koncertową, która obejmie m.in. Glastonbury i Primaverę – największe festiwale muzyczne na świecie.

Autorem koncepcji kampanii jest Nicolai Marciano, Chief New Business Development Officer w GUESS JEANS. Marka kontynuuje tym samym swoją tradycję współpracy z postaciami redefiniującymi granice muzyki, mody i sztuki. W gronie ambasadorów GUESS JEANS znaleźli się już m.in. Brent Faiyaz, Beabadoobee, Iris Law czy Trent Alexander-Arnold. Teraz dołącza do nich Franz Lyons – z mocą, stylem i własnym brzmieniem.

Kampania wystartowała globalnie i obejmuje zarówno media społecznościowe, jak i billboardy w największych miastach świata.