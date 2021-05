Little Simz: nowy singiel „Woman”

Po „Introvert” nadszedł czas na następny utwór z nowego albumu Little Simz „Sometimes I Might Be Introvert”. „Woman” to list miłosny do kobiet na całym świecie. Utwór został wyprodukowany przez Inflo, a gościnnie pojawia się w nim Cleo Sol.

Po raz pierwszy Simz stanęła po drugiej stronie kamery i wyreżyserowała teledysk do utworu „Woman”. W klipie występują kobiety, z którymi Simz ma osobiste relacje m. in. Jourdan Dunn, Joy Crookes i Denai Moore, jej kuzynki Paij i Caroline oraz modelka Sienna King, z którą artystka przyjaźni się od 15 lat. Rezultatem jest video, które porusza na poziomie wizualnym i emocjonalnym. To kolejny powód by czekać na to, co Little Simz ma do zaoferowania w najbliższym czasie.

„Sometimes I Might Be Introvert” to pierwszy długogrający album Little Simz od czasu rewelacyjnej, nominowanej do nagrody Mercury Prize płyty „GREY Area” z 2019 roku. Little Simz jest jedną z najciekawszych postaci współczesnej sceny hip hopowej. Młoda brytyjska raperka wciąż zachwyca swoim talentem. Na nowym albumie Simz porusza się bez wysiłku pomiędzy różnymi stylami i gatunkami muzycznymi, tworząc współczesny album-klasyk. Płyta jest odważnym krokiem naprzód w stosunku do „GREY Area”, a nowy materiał to nie utwory, które mają na celu wyłącznie znalezienie się na popowych listach przebojów. Przekaz Little Simz to mieszanka złości, dumy i niepokoju, które składają się na współczesne doświadczenie bycia czarnoskórą kobietą. Simz wykorzystuje osobistą historię do rzucenia wyzwania paradoksom, w których żyjemy, zarówno społecznym, jak i osobistym, w makro i mikro świecie. Podobnie jak niektórzy legendarni muzycy, Simz spogląda teraz na chaos i nieporządek na świecie i dostrzega wspaniałe możliwości, ale też ogromną odpowiedzialność.

Album Little Simz „Sometimes I Might Be Introvert” ukaże się 3 września.

Lista utworów: