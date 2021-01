Linia Samsung Galaxy S21 oficjalnie

Przed premierą Galaxy S21 właściwie całą specyfikacja urządzeń pojawiła się na przeciekach, ale Samsungowi udało się zachować kilka niespodzianek na oficjalną prezentację nowych smartfonów. Oto Galaxy S21, S21+ i S21 Ultra.

S21 i S21+ to pokrewne urządzenia, które różnią się tylko niektórymi cechami. Podstawowy model flagowca od Samsunga otrzymał 6,2-calowy, płaski ekran OLED o rozdzielczości 2400 x 1080 px i dynamicznym odświeżaniu ekranu sięgającym 120 Hz – w S21+ otrzymujemy większy panel 6,7 cala o tych samych parametrach. Jego tylna obudowa wykonana jest z plastiku, a nie ze szkła (to znajdziemy w S21+ i S21 Ultra), a bateria ma pojemność 4000 mAh (4800 mAh w S21+). Najniższy model nie posiada także dodatkowego transmitera radiowego, który współpracuje z zaprezentowanymi na konferencji tagami lokalizacyjnymi Galaxy SmartTag.



Poza tym większość specyfikacji S21 i S21+ się pokrywa. Obydwa smartfony zostały wyposażone w procesor Exynos 2100 z modemem 5G, 8 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Z tyłu, na zupełnie przeprojektowanej wysepce, znajdują się trzy aparaty: szerokokątny 12 Mpix, ultraszeroki 12 Mpix i teleobiektyw 64 Mpix z maksymalnym zoomem 30x. Telefony nie są także kompatybilne z rysikiem S Pen, którego obsługa została dodana do S21 Ultra.



Galaxy S21 Ultra to flagowiec wśród flagowców. Jego ekran to 6,8-calowy panel OLED 3200 x 1440 px o odświeżaniu 120 Hz. Otrzymał on także od 12 do 16 GB pamięci RAM, maksymalnie 512 GB przestrzeni na dysku oraz baterię o pojemności 5000 mAh. Ważną zmianą w stosunku do pozostałych telefonów w linii jest bardziej rozbudowany aparat, tym razem składający się z czterech obiektywów – szerokokątnego 108 Mpix, ultraszerokiego 12 Mpix oraz dwóch teleobiektywów: 10 Mpix 3x i 10 Mpix 10x. Łącznie konfiguracja ta ma umożliwić nawet stukrotne przybliżanie fotek. To także pierwszy smartfon spoza serii Note, który jest kompatybilny z – osobno dostępnym – rysikiem S Pen.



Oficjalne polskie ceny Galaxy S21 zaczynają się od 3 900 PLN (128 GB), a za wyższą wersję 256 GB zapłacimy 4 100 PLN. S21+ to koszt 4 800 PLN (128 GB) lub 5 000 PLN (256 GB). Trzeba przyznać, że w porównaniu do S20 nie są to specjalnie kosmiczne ceny, ale Samsung obniżył je w nietypowy sposób. Oprócz lekkiego obcięcia specyfikacji, producent zdecydował się na zrezygnowanie z ładowarki dołączanej do telefonu.



Najdroższy jest oczywiście model S21 Ultra: za wersję 128 GB/12 GB zapłacimy 5 750 PLN, za 256 GB/12 GB – 6 000 PLN, a na najwyższy wariant 512 GB/16 GB konieczne będzie wydanie 6 550 PLN. Również S21 Ultra nie będzie sprzedawany z ładowarką. Wszystkie smartfony są już dostępne w przedsprzedaży.