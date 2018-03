Light Phone 2: minimalistyczny „anty-smartfon”

Nie wszystkich interesuje posiadanie aparatu w smartfonie i możliwość zajrzenia na kanały social media w dowolnym momencie. Light Phone 2 został zaprojektowany właśnie dla osób, które chcą odpocząć od wszechogarniającej technologii, ale wciąż pozostać w kontakcie z bliskimi.

Light Phone 2 wyposażony jest w dotykowy ekran e-papierowy, a wielkością przypomina kartę kredytową. Stanowi on kontynuację pierwszego Light Phone’a, który mógł jedynie wykonywać połączenia głosowe, co zresztą było jego największą wadą – nie wszyscy lubią dzwonić do znajomych i rodziny w każdej sprawie. Light Phone 2 rozwiązuje ten problem. Za jego pomocą można dzwonić, wysyłać wiadomości tekstowe i ustawiać budzik, a producent zastanawia się nad dodaniem innych podstawowych funkcjonalności takich, jak kalkulator.

Projekt Light Phone 2 znajduje się aktualnie w fazie zbierania funduszy w kampanii Indiegogo. Pojedynczy telefon wyceniono na 400 USD (ok. 1 380 PLN), ale podczas fazy crowdfundingowej można go kupić za 250 USD (ok. 860 PLN). Gotowy sprzęt ma trafić w ręce użytkowników w kwietniu 2019 roku.