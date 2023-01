Lenovo prezentuje serię produktów dla graczy na 2023 rok

Najnowsza linia komputerów, monitorów i akcesoriów Lenovo Legion na rok 2023 została zaprezentowana.

Nowością w 2023 roku jest chip Lenovo LA AI, pierwszy na świecie wyspecjalizowany układ AI w laptopie do gier, zainstalowany w nowych laptopach Lenovo Legion Pro 7 i 7i (16”, 8) oraz Lenovo Legion Pro 5 i 5i (16”, 8). Lenovo AI Engine+, oparty na chipie Lenovo LA AI, wykorzystuje algorytm uczenia maszynowego w celu optymalnego dostrojenia wydajności systemu. Chip wspiera uczenie maszynowe, zapewnione przez Lenovo Vantage, który monitoruje liczbę klatek na sekundę w grach i dynamicznie dostosowuje się w celu uzyskania najwyższej wydajności. Oferując nawet o 15% wyższe TDP, ten układ i oprogramowanie do uczenia maszynowego pozwalają laptopom z serii Legion Pro zapewnić wyższą wydajność w porównaniu z poprzednimi generacjami. Laptopy Lenovo Legion Pro 7i oraz Lenovo Legion Pro 5 i 5i są również wyposażone w Tobii Horizon, który umożliwia śledzenie ruchów głowy bez użycia dodatkowego sprzętu, co gwarantuje graczom wyjątkowy poziom zanurzenia się w ich ulubionych grach.

Intel Legion Pro 7i

Zaprezentowana została również kolejna generacja Lenovo Legion Tower stanowiąca szczyt mocy i wydajności. Nowe modele Lenovo Legion Tower 7i i Lenovo Legion Tower 5i obsługują nawet procesory 13. generacji Intel Core do komputerów stacjonarnych i układy graficzne NVIDIA GeForce RTX z serii 40. Co więcej, nowy Lenovo Legion Tower 5 (26L, 8) jest wyposażony w maksymalnie procesor AMD Ryzen 9 i kartę graficzną AMD Radeon z serii RX 7000 lub NVIDIA GeForce z serii RTX 40 GPU. Ofertę uzupełniają najnowsze monitory Lenovo Legion, w tym nowe 27-calowe wyświetlacze Lenovo Legion Y27f-30 FHD i 27‑calowe Lenovo Legion Y27qf-30 QHD, które zostały zaprojektowane z myślą o wymaganiach zarówno graczy, jak i cyfrowych twórców. Każdy komputer Lenovo Legion jest wyposażony w system Windows 11 wraz z 3-miesięczną subskrypcją Xbox Game Pass Ultimate, dzięki którym gracze mogą rzucić się w wir rywalizacji już od pierwszego uruchomienia laptopa. Do każdego urządzenia Lenovo Legion dołączana jest również aplikacja Legion Arena, która konsoliduje posiadane gry z wielu platform, umożliwiając graczom przeszukiwanie całej biblioteki z jednego miejsca i szybkie znajdowanie gry, w którą chcą zagrać.

Lenovo Legion Tower 5i

Ofertę uzupełniły potężne 16-calowe Lenovo Legion Pro 7i i Lenovo Legion Pro 7 — laptopy gamingowe optymalizowane sztuczną inteligencją. Opcjonalnie są wyposażone w najnowsze procesory Intel Core 13. generacji lub procesory AMD Ryzen z serii 7000, a także najnowsze układy GPU do laptopów NVIDIA GeForce RTX z serii 40. Najwyższej klasy podzespoły mogą pracować w bardziej wytężony sposób, a przy tym dłużej, dzięki Lenovo Legion ColdFront 5.0 z Hybrid Thermals, z wyjątkowo szeroką komorą parową, która obejmuje zarówno procesor, jak i kartę graficzną w przypadku układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 4090 i RTX 4080 dla laptopów lub dedykowaną komorę parową procesora z hybrydowym ciepłowodem dla układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 4070 dla laptopów. Procesory są chłodzone za pomocą ciekłego metalu, co oznacza zerowy throttling, podczas gdy ciepło jest odprowadzane przez duże otwory wentylacyjne z tyłu i po bokach obudowy, co skutkuje TDP wynoszącym aż 235 W mocy. Układ Lenovo LA AI, który napędza Lenovo AI Engine+, jeszcze bardziej zwiększa wydajność, maksymalizując liczbę klatek na sekundę, zapewniając niesamowite wrażenia w grach. Dla zabieganych, ciągłość dostępu do gier zapewni bateria Super Rapid Charge o pojemności do 99,99 Wh. Jest to największa bateria dozwolona do przewożenia w samolocie. Oferuje także szybkie ładowanie. Wszystko mieści się pomiędzy całkowicie metalową górną i dolną pokrywą obudowy, dostępną w kolorze Onyx Grey.