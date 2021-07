Łazik Perseverance przygotowuje się do pobrania pierwszej próbki skał na Marsie

Perseverance przebywa na powierzchni Marsa już od lutego. W tym czasie mały łazik dostarczył nam wiele zdjęć, nagrania audio i drogocenne dane. Teraz jednak przygotowuje się do jednej ze swoich najważniejszych misji – pobrania próbki skał.

W ostatnim czasie świat ekscytował się Ingenuity – pierwszym śmigłowcem na Marsie. Teraz jednak na tapetę wraca Perseverance, który pobierze próbki skał do analizy. Cała operacja ma zająć około 11 dni. Najpierw łazik musi się udać na teren wyschniętego jeziora w kraterze Jezero. Tam skrupulatnie dokona analizy powierzchni i znajdzie możliwie najlepszą próbkę. Proces ten jest niezwykle ważny, iż naukowcy mają nadzieję dowiedzieć się czegoś więcej o przeszłości Czerwonej Planety, a dobra próbka z terenu, który kiedyś widział wodę stanowi idealną pożywkę do tego celu. Jeśli poszukiwania zakończą się sukcesem próbka wielkości kawałka kredy trafi do specjalnego pojemnika i będzie oczekiwała transportu.

Niestety transport ten może jednak trochę zająć… NASA planuje wysłać specjalną sondę, która miałaby zabrać próbkę na Ziemię, ale odbędzie się to dopiero w latach 30.

Niemniej jednak, misja ta jest niezwykle ważna dla przyszłości lotów i kolonizacji Marsa. Próbka skał mogłaby w końcu wyjaśnić wiele spraw, których naukowcy do tej pory się tylko domyślali i dać ostateczne dowody istnienia życia na Czerwonej Planecie.