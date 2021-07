Philips, pasja i prawdziwie męskie nagrody

Chodzisz razem z kumplem na ryby, sklejasz z synem modele samolotów? A może z kolegami z pracy przebiegłeś ostatnio maraton? Pokaż nas swoją zajawkę! Opublikuj zdjęcia lub film na Instagramie z hashtagiem #LaczyNasPasjaPhilips pokazujące jak we dwóch realizujecie swoją pasję.

Ostatnio męskim światem rządzi piłka nożna, ale męskie zainteresowania to nie tylko piłka czy sport, choć za pewne podpisuje się pod nimi wielu. Ale w życiu ważna jest każda pasja, dzięki której inspirujesz, motywujesz i wkładasz serce w to, co robisz. Doceniamy to!

#LaczyNasPasjaPhilips

Chcemy wspierać mężczyzn, którzy wspólnie robią coś prawdziwego, wartościowego i nie boją się tego pokazać. Zapraszamy do konkursu, w którym promujemy wspólne męskie pasje. Wystarczy, że opublikujesz zdjęcie lub filmik na Instagramie z hashtagiem #LaczyNasPasjaPhilips. Najlepsza para otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5000zł przeznaczoną na realizację pasji oraz nowości Philips: golarkę S7000 i OneBlade Pro Face&Body, a kolejnych 10 najlepszych prac zostanie nagrodzonych zestawami produktów. Mamy już fajne zgłoszenia, ale czekamy na więcej! Może właśnie na Waszą dwójkę? Termin publikacji prac konkursowych upływa 11 lipca. Więcej informacji o samym konkursie na: https://www.wspolna-pasja.pl/.

Różne pasje, różne zarosty

Tak samo jak różne są męskie pasje, różne są także zarosty i potrzeby w zakresie golenia. Z Philips każdy mężczyzna może znaleźć jednak produkt dla siebie. Dla panów golących się na gładko proponujemy nową golarkę Philips Serii 7000, która zapewnia dokładne golenie i zaawansowaną ochronę skóry. Technologia SkinIQ analizuje zarost i dobiera odpowiednią moc tak, aby golenie zawsze było efektywne i delikatne dla skóry, a zarazem dostosowane do indywidualnych potrzeb. Z kolei specjalny czujnik Motion Control stale monitoruje Twoje ruchy i błyskawicznie sygnalizuje, czy wykonujesz prawidłowe ruchy okrężne, czy mało wydajne ruchy liniowe. W dodatku ostrza SteelPrecision poruszają się do 90 tys. razy na minutę, dzięki czemu golarka gładko przesuwa się po skórze, jednocześnie przycinając każdy włos. Mniej niepotrzebnych ruchów, to mniej podrażnień dla skóry! Golarki można używać zarówno na mokro, jak i na sucho.

Z kolei stylizujący zarost z pewnością docenią nowy model golarki hybrydowej One Blade Pro Face+Body. To rewolucyjne urządzenie przycina, nadaje kształt i goli włosy o każdej długości, na twarzy i na ciele. Ulepszona, precyzyjna nasadka grzebieniowa z 14 ustawieniami długości pozwoli Ci nadać taki styl zarostu, jakiego potrzebujesz. Przycinanie jest równomierne i szybsze – możesz wybrać długość od 0,4 do 10 mm. OneBlade jest skuteczny nawet przy dłuższym zaroście. Co prawda nie goli tak krótko, jak tradycyjne ostrza, aby nie podrażniać skóry, ale ogólny efekt to wciąż gładka skóra, a jego stosowanie jest komfortowe, nawet na wrażliwych obszarach. Urządzenie posiada wodoodporny uchwyt, dlatego można stosować je na sucho i mokro – nawet pod prysznicem.

Rekomendowane ceny nowych produktów Philips:

Golarka Philips 7000 SkinIQ S7782/50 – 709 pln

OneBlade Pro Face+Body QP6550/15 – 379 pln