Kurs Bitcoina – co powinieneś o nim wiedzieć?

Osoby zaczynające swoją przygodę z inwestowaniem w Bitcoiny powinny poznać wszystkie zagadnienia związane z tą kryptowalutą. Niezwykle istotnym elementem, z którym każdy trader ma styczność na co dzień, jest oczywiście kurs BTC. Warto wiedzieć, że nie jest to tylko sucha informacja o tym, ile należy zapłacić za jednego Bitcoina w danym momencie.

Każdy, kto interesuje się Bitcoinem, wie, że od jego kursu zależy być albo nie być wszystkich traderów działających na rynku tej kryptowaluty. Wydawać się może, że codzienna weryfikacja informacji o cenie kupna i sprzedaży BTC nie może skrywać żadnych tajemnic. Nic bardziej mylnego. Kurs Bitcoina to bardzo ważny element inwestycyjny. Aby zminimalizować ryzyko poniesienia strat, należy dowiedzieć się o nim jak najwięcej.

Gdzie sprawdzać kurs Bitcoina?

Sprawdzanie kursu Bitcoina nie należy do zadań trudnych. Informację o cenie kupna lub sprzedaży tego aktywu bez problemu znajdziemy w Internecie. Dobrze jednak, aby weryfikacji dokonywać za pomocą platformy inwestycyjnej, z której korzystamy. Taką opcję sprawdzenia kursu Bitcoina mamy z Plus500. Dzięki niej nie tylko nabędziesz lub sprzedasz Bitcoiny, ale dostaniesz też dokładne dane o kursie w przeliczeniu na tradycyjne waluty, np. BTC USD. To ważne, aby móc sprawdzić notowania w dowolnym miejscu i czasie. Nigdy bowiem nie wiemy, kiedy i gdzie zaskoczy nas nagła zmiana kursu BTC, a co się z tym wiąże, obranie odmiennej taktyki inwestycyjnej.

Kurs Bitcoina bywa bardzo zmienny

Przed zakupem Bitcoina musisz zrozumieć, że jego kurs nie należy do najspokojniejszych. Zdarza się, że z dnia na dzień notowania notują albo gwałtowny spadek lub wzrost. Wpływ ma na to wiele czynników. Choć BTC nie jest kierowany przez żadną instytucję nadrzędną, to zwykłe spekulacje potrafią albo wywindować kurs, albo też spowodować jego spektakularną obniżkę. Wystarczy spojrzeć na wydarzenia z ostatnich dni – pandemia koronawirusa kryzys na rynku Bitcoina, choć jeszcze na początku roku 2020 nikt nie przypuszczał, że mogłoby do takiej sytuacji dojść. Co więcej – niektórzy eksperci przewidywali, że najbliższe dwanaście miesięcy będą najlepsze w historii tej kryptowaluty, a jej posiadacze zarobią mnóstwo pieniędzy. Obecny los BTC jest niepewny, a inwestorzy powinni wyciągnąć z tego jeden wniosek – inwestycja w Bitcoiny nigdy nie jest pewna i zawsze może okazać się chybionym pomysłem.

Nie kupuj, gdy kurs jest wysoki

Każdy inwestor posiada zwykle własny plan inwestycyjny, który uwzględnia indywidualne cechy tradera i jego możliwości finansowe. Istnieje jednak złota i uniwersalna zasada, mówiąca o tym, by unikać kupna Bitcoina, gdy jego kurs jest wysoki. Nie jest to oczywiście w 100% pewna metoda chroniąca przed ewentualną stratą kapitału. Może bowiem zdarzyć się , że ktoś kupi BTC po zawyżonej cenie, a ta za kilka dni ponownie wzrośnie. Możliwe jest także, że ktoś nabędzie Bitcoiny za niewielkie pieniądze, po czym kurs zaliczy kolejny spadek. Jak zostało wspomniane – nic nie jest pewne. Aby jednak ograniczyć ryzyko strat, należy z większym respektem inwestować kapitał w Bitcoina, gdy ten staje się drogi.

Obserwuj kurs i analizuj jego historię

Wielu inwestorów ignoruje historyczny kurs Bitcoina, tzn. nie sprawdza, jak w przeszłości zachowywały się notowania tej kryptowaluty. To oczywiście poważny błąd. Na podstawie wcześniejszych zachowań na rynku można przewidzieć wiele interesujących zjawisk mogących wpłynąć na cenę aktywu. Do tego potrzebna jest oczywiście wiedza i doświadczenie, której nie nabędziemy inaczej, niż przez inwestycje (najlepiej ostrożne) oraz analizowanie dostępnych danych. Na podstawie dawnych notowań Bitcoina jesteś w stanie wyciągnąć wiele interesujących wniosków. Za przykład niech posłuży Ci halving, który będzie miał miejsce w tym roku. Jeśli chcesz wiedzieć, jak może zachować się kurs BTC w obliczu takiego wydarzenia, sprawdź, co działo się w analogicznej sytuacji kilka lat temu. Weź jednak pod uwagę, że notowania te nie pokryją się 1:1, chociażby ze względu na panującą pandemię koronawirusa.