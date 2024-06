Korzystaj z sieci 5G w całym domu

Portfolio urządzeń mesh TP-Link z serii Deco poszerza się o model z wbudowanym modemem 5G. Deco X50-5G pracuje w standardzie Wi-Fi 6 i zapewnia prędkości dochodzące do 3 000 Mb/s w dwóch pasmach transmisji: do 2 402 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Urządzenie jest dedykowane użytkownikom, którzy nie mają możliwości podłączyć się do infrastruktury przewodowej – router sprawdzi się świetnie w okolicach, gdzie szybki internet stacjonarny nie jest dostępny. Dzięki kompatybilności z innymi modelami z serii Deco, ten router 5G pozwala na zbudowanie wydajnej i elastycznej sieci Wi-Fi na w zasadzie dowolnej powierzchni – nie tylko w mieszkaniach, ale również w dużych domach.

Deco X50-5G to dwupasmowy, bezprzewodowy router 5G pracujący w standardzie Wi-Fi 6. Wbudowany modem 5G/LTE umożliwia pobieranie danych poprzez sieć komórkową z prędkością nawet do 3,4 Gb/s w przypadku połączeń 5G oraz do 1,6 Gb/s w przypadku połączeń LTE. Obsługa sieci Wi-Fi w standardzie AX3000 oraz port 2,5G WAN/LAN sprawiają, że model ten zadowoli każdego użytkownika, dla którego ważny jest szybki i niezawodny dostęp do internetu.

Deco X50-5G może stanowić główne łącze internetowe w domu lub gdziekolwiek zabierzemy go ze sobą – wystarczy włożyć do wbudowanego slotu kartę SIM od operatora i w dowolnym miejscu streamować filmy w jakości Ultra HD, pobierać duże pliki lub grać online. Stabilność i wydajność połączeń gwarantują 4 wbudowane anteny 5G/LTE, które w razie potrzeby można zastąpić np. zewnętrzną anteną dachową.

Router rozgłasza sieć W-iFi w standardzie 802.11ax o prędkościach do 3 000 Mb/s w dwóch pasmach transmisji (do 2 402 Mb/s w paśmie 5Ghz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2.4Ghz). Produkt wyposażono w wiele technologii poprawiających wydajność Wi-Fi, takich jak wsparcie dla kanału o szerokości 160 MHz, modulacja 1024-QAM, OFDMA, MU-MIMO czy Beamforming. Deco X50-5G posiada również trzy wymienne porty WAN/LAN (jeden 2,5G i dwa gigabitowe), umożliwiające podłączenie do sieci urządzeń nie wyposażonych w kartę sieciową Wi-Fi.

Nowy model jest kompatybilny ze wszystkimi innymi urządzeniami z serii Deco, dzięki czemu umożliwia budowę elastycznej sieci mesh na terenie całego, nawet rozległego, domu. Technologia Deco Mesh, dzięki płynnemu roamingowi wspieranemu przez algorytmy sztucznej inteligencji, zapewnia ciągłą transmisję danych podczas przemieszczania się użytkownika po domu. Telefony czy inne urządzenia przenośne znajdujące się w sieci Wi-Fi są automatycznie łączone z jednostką Deco o najsilniejszej w danym momencie sile sygnału. Proces ten jest niezauważalny dla użytkownika, dzięki czemu korzystanie z internetu jest niebywale swobodne i bardzo wygodne.

Deco X50-5G gwarantuje także kompleksową ochronę, dzięki szyfrowaniu WPA3 oraz funkcjom bezpieczeństwa oferowanym przez TP-Link HomeShield. Rodzice docenią możliwość personalizacji funkcji kontroli rodzicielskiej, w tym tworzenie oddzielnych profili dla każdego domownika i ustawianie limitów czasowych. Konfiguracja systemu Deco jest banalnie prosta dzięki dedykowanej aplikacji, umożliwiającej szybkie i wygodne zarządzanie siecią.

Urządzenie jest już dostępne w sprzedaży w cenie ok. 1 400 PLN. Produkt został objęty trzyletnią gwarancją. Pełna specyfikacja techniczna urządzeń znajduje się na stronie internetowej Deco X50-5G.