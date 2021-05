Koniec portalu Nasza Klasa

Serwis Nasza Klasa był swego czasu fenomenem wśród użytkowników internetu w każdym wieku, którzy wykorzystywali go do kontaktu ze znajomymi sprzed lat. Z czasem jego popularność przygasła do tego stopnia, że jego właściciel zdecydował się na ostateczne zamknięcie portalu.

W 2015 roku serwis został wykupiony przez grupę Ringier Axel Springer Polska, która właśnie podjęła decyzję o jego zamknięciu. Nasza Klasa oficjalnie przestanie istnieć 27 lipca 2021 roku. Osoby, które wykupiły jedną z płatnych funkcji na portalu (Eurogąbki, Goście, Goście Plus, Prezenty czy Super Zdjęcie) lub reklamę będą mogły wnioskować o zwrot pieniędzy. Wyłączone zostaną także gry, ale wydawca zapowiada, że te najpopularniejsze trafią do portalu Gameplanet z możliwością kontynuowania zapisanego stanu rozgrywki. Od dzisiaj niemożliwe będzie także założenie nowego konta na portalu.



Chociaż ostatnimi laty o Naszej Klasie było cicho, swego czasu było to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc w polskim internecie. Strona została założona w 2006 roku, ale szczyt popularności usługi przypadał na lata 2009-2012, kiedy to z portalu korzystało nawet 12 mln użytkowników w Polsce. Sława ta przygasła wraz z rozpowszechnieniem się Facebooka, który okazał się bardziej popularnym, wygodniejszym i kompletnym rozwiązaniem. Chociaż polskie medium starało się przyciągnąć użytkowników grami i innymi ciekawymi funkcjami, w efekcie przegrało walkę z konkurencją, stając się wymarłym miejscem odwiedzanym głównie przez boty.