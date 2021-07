Kompletny przewodnik: Aparaty dla vlogerów

Po ponad roku spędzonym w czterech ścianach, większość z nas nie może się doczekać powrotu do normalności, a coraz mniej restrykcyjne obostrzenia i nadchodzące właśnie długie, letnie dni zachęcają do eksploracji miejsc z dala od domu i tych tuż pod naszym nosem. Nic nie stoi na przeszkodzie, by taką wycieczkę uwiecznić, a relację z niej zaprezentować każdej zainteresowanej osobie.

Chociaż fotografia jest sztuką samą w sobie, tylko ruchome obrazy potrafią w pełni oddać nastrój i charakter twoich przygód, stąd rosnąca popularność vlogowania. Co prawda wielu z nas słowo to wciąż kojarzy się z rozpuszczonymi nastolatkami gadającymi na TikToku o swoim obiedzie, makijażu lub nowych ciuchach, ale to niesprawiedliwy obraz fascynującego zajęcia, z którego utrzymują się tysiące osób na całym świecie.

Nagrywanie i zamieszczanie wideo staje się coraz popularniejsze na różnych platformach, więc warto zastanowić się nad tym, jak chcesz do tego podejść. Być może masz już na swoim koncie kilka pierwszych klipów, a być może dopiero szukasz filmowej niszy, w której najłatwiej będzie ci wyrazić swoje artystyczne zapędy. Chcesz udokumentować relaksujący spacer po okolicznym parku, wycieczkę do innego miasta czy wysokogórską wyprawę? Niezależnie od poziomu zaawansowania vlogerzy przeważnie stawiają na lekkie i niewielkie urządzenia o doskonałych parametrach nagrywania i dużej mocy; nasze rekomendacje uwzględniają wszystkie te potrzeby.

To idealny moment na rozpoczęcie swojej filmowej przygody: kręcenie profesjonalnie wyglądających materiałów jeszcze nigdy nie było tak proste.

Kwestie sprzętowe

Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z vlogowaniem, być może wydaje ci się, że do sukcesu potrzebny będzie jedynie twój smartfon – w końcu nawet najsłabsze urządzenia na rynku potrafią rejestrować klipy wideo. To prawda, ale najbardziej doświadczeni twórcy zalecają wybór profesjonalnego aparatu.

Nie chodzi tutaj tylko o jakość efektu końcowego: urządzenia stworzone z myślą o rejestrowaniu wideo są przeważnie wygodniejsze w obsłudze, w szczególności, jeśli planujesz kilkugodzinne nagrywanie. Do dyspozycji otrzymasz na przykład ruchome ekraniki, które ułatwią ci tworzenie odpowiednich kompozycji ujęć, jak również specjalne tryby wideo o różnej rozdzielczości i płynności, a to wszystko dostępne za jednym wciśnięciem guzika.

Cennym dodatkiem jest także możliwość podłączenia zewnętrznych akcesoriów: mikrofonów, gimbali, mocniejszych lamp; smartfony nie mają wystarczającej liczby złącz, by obsłużyć kilka dodatków jednocześnie.

Zainwestowanie w osobne urządzenie pozwoli ci „uwolnić” telefon i wykorzystywać go do odbierania połączeń telefonicznych i zarządzania kanałami w mediach społecznościowych. Prawie wszystkie nowoczesne aparaty umożliwiają przesyłanie filmów i zdjęć prosto na smartfona, co ułatwi ich wrzucanie do sieci.

Vlogowanie stało się na tyle popularne, że na rynku pojawiają się urządzenia zaprojektowane specjalnie dla YouTuberów, ale jeśli oprócz tego lubisz tradycyjną fotografię, możesz wybrać bardziej wszechstronny sprzęt. Aparaty dostępne są w różnych kategoriach cenowych, więc na pewno znajdziesz model, który zmieści się w twoim budżecie.

Wybieramy aparat

Przed udaniem się do sklepu i rozpoczęciem radosnej przygody z vlogowaniem, warto zastanowić się nad kilkoma kluczowymi kwestiami. Przede wszystkim powinieneś określić, jaki jest twój styl nagrywania i jaki typ zawartości chcesz tworzyć. W ten sposób dokonasz trafniejszego wyboru, niż gdybyś kupił pierwszy z brzegu aparat, oznaczony przez producenta etykietką „idealny dla vlogerów”.

Jeśli planujesz nagrywać klipy, w których będziesz dużo chodził i jeszcze więcej mówił – to do wszystkich entuzjastów turystycznego vlogowania – do rozpatrzenia masz następujące kwestie: twój sprzęt powinien być wyposażony w system optycznej stabilizacji obrazu (który wygładzi film), przedni ekran (lub taki z dużym zakresem ustawień) do łatwiejszej kompozycji ujęć i możliwość podłączenia dodatkowego mikrofonu, ponieważ dźwięki otoczenia mogą obniżyć jakość twojej produkcji. Miłośnicy sportów ekstremalnych powinni zwrócić uwagę na to, czy ich kamera jest wodoszczelna i odporna na uszkodzenia mechaniczne.

Z drugiej strony, dla osób planujących kręcić vlogi z zacisza swojej sypialni, „terenowe” funkcje będą całkowicie bezużyteczne. Brak zewnętrznych źródeł dźwięku powoduje, że konieczność podłączenia mikrofonu nie jest aż tak paląca – zamiast tego warto zainwestować w urządzenie z szerokokątnym obiektywem (lub możliwością jego podłączenia) oraz dobrą lampą.

Kolejny ważny aspekt to wielkość sprzętu. Kompaktowe kamerki „do kieszeni” to oczywisty wybór dla wielu vlogerów, w szczególności podróżników: są one gotowe do pracy w kilka minut i nie zajmują zbyt dużo miejsca w bagażu. Ma to oczywiście także swoje minusy: tego typu urządzenia przeważnie nie mają tak bogatego wyboru trybów i obiektywów jak większe aparaty, co oznacza, że będziesz musiał poświęcić część swojej artystycznej wizji dla wygody. Dobrym pomysłem będzie zakup kamerki kompatybilnej z dedykowanymi lub zewnętrznymi akcesoriami do kręcenia wideo, w szczególności tymi poprawiającymi oświetlenie i udźwiękowienie. Wiele zależy od tego, jak „profesjonalny” efekt końcowy chcesz uzyskać.

Istotną kwestią jest także czas pracy na baterii, w szczególności, jeśli zamierzasz kręcić materiały przede wszystkim poza domem. Nie warto ryzykować, że słaby akumulator zepsuje efekty całego dnia spędzonego w terenie, dlatego zawsze powinieneś mieć przy sobie zapasową baterię (lub nawet dwie) albo naładowanego powerbanka.

Do wyboru masz także dziesiątki trybów fotograficznych w różnych rozdzielczościach. Obecnie najczęściej spotykana konfiguracja to 4K i 30 kl./s, ale jeśli zależy ci na efekcie płynniejszego, gładkiego obrazu, wybierz 60 kl./s. Profesjonaliści mogą natomiast zainteresować się coraz częstszym nagrywaniem w jakości 8K. Pamiętaj tylko, że niektóre aparaty przycinają ujęcie, gdy kręcisz w 4K lub 60 kl./s, więc do zmieszczenia jak największej przestrzeni w kadrze będziesz potrzebował ultraszerokiej soczewki.

W ogóle dobór odpowiedniego obiektywu to sztuka, której opanowanie przełoży się na wyższą jakość kręconego materiału. Sprawdź, z jakimi soczewkami kompatybilny jest aparat, a następnie wybierz te najlepiej pasujące do twojego stylu kręcenia: wodoodporne dla miłośników przygód, teleobiektywy dla adeptów fotograficznego safari czy te ultraszerokie, idealne do uwieczniania krajobrazów.

Nie zapomnij także o łączności. Wiele osób próbuje swoich sił w transmitowaniu vlogów na żywo (niektóre kamerki mają zresztą taką opcję powiązaną z YouTubem lub Instagramem), ale nawet jeśli po prostu chcesz wygodnie przerzucać nagrane klipy na telefon, koniecznie wybierz urządzenie wyposażone w moduł Wi-fi lub Bluetooth, najlepiej takie, które ma rozbudowaną apkę mobilną. Niektóre z nich potrafią synchronizować zawartość z aparatu samodzielnie, dzięki czemu nie musisz pamiętać o regularnym przesyłaniu klipów na telefon. Wystarczy odpalić apkę, wybrać opcję „prześlij na wybrany portal społecznościowy” i… liczyć polubienia.

Wysoka cena

Brzmi pięknie, ale ile będzie cię to wszystko kosztowało? Osoby, które dopiero zaczynają przygodę z vlogowaniem, raczej nie chcą wydawać mnóstwa pieniędzy na najmocniejszy sprzęt na rynku. W sklepach znajdziesz kamerki i aparaty za mniej niż 4 000 PLN, ale pamiętaj, że do ceny doliczyć musisz także akcesoria: dodatkowe akumulatory, obiektywy czy torbę do przechowywania tego wszystkiego.

Większość aparatów nie wymaga jednak zakupu wszystkich dodatków na samym początku – możesz robić to stopniowo, tak, żeby sprzęt dopasowywał się do tego, jak ewoluuje twój styl vlogowania. Ciekawą opcją może być również zakup używanego aparatu: wielu profesjonalnych fotografów sprzedaje swój stary sprzęt, gdy kupią nowy.

Postanowiliśmy nieco ułatwić ci wybór: na poprzedniej stronie znajdziesz cztery najciekawsze opcje dla różnych typów vlogerów. Baw się dobrze niezależnie od tego, który z nich przypadnie ci do gustu!