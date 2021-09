Jesienne nowości od JBL

Chociaż tegoroczne targi IFA zostały odwołane, wielu producentów nie zamierza trzymać swoich najnowszych propozycji w tajemnicy. JBL znane jest z tego, że na każdych targach pojawia się z mocną reprezentacją – oto produkty, jakie już wkrótce ucieszą nasze uszy.

Gwiazdą jesiennej linii JBL są bez wątpienia słuchawki true wireless. Model Reflect Flow Pro został zaprojektowany z myślą o aktywnych użytkownikach: o bezpieczeństwo wkładek zadbają silikonowe haczyki oraz wodoodporność klasy IP68. Słuchawki otrzymały system adaptacyjnego ANC, którego pracę dostosujemy w aplikacji mobilnej. Jedno ładowanie ma starczyć na 8 godzin słuchania (10 po wyłączeniu ANC), a bateria w etui (kompatybilnym zresztą z ładowaniem Qi) wydłuży ten czas dwukrotnie. Zostały one wycenione na 180 USD (ok. 690 PLN) i trafią do sprzedaży w listopadzie.

Jeśli szukamy nieco tańszego sprzętu, możemy wybrać słuchawki Tune 230NC lub 130NC. Obydwa modele zostały wyposażone w system ANC, są wodoodporne w klasie IPX4 oraz wspierają technologię Google Fast Pair. Główna różnica pomiędzy modelami zawiera się w designie słuchawek: te pierwsze mają „AirPodsowe” wzornictwo z ogonkiem, zaś te drugie – kształt dousznych „guziczków”. Obydwa modele kosztują po 100 USD (ok. 380 PLN); kupimy je już w październiku.



Wśród nowości od JBL znalazły się także głośniki. Szósta generacja popularnego modelu Flip otrzymała dwa przetworniki: woofer i dedykowany tweeter, którym towarzyszą podwójne radiatory pasywne. Urządzenie będzie wodoodporne w klasie IP67, a jedno ładowanie starczy na 12 godzin odtwarzania muzyki. Do dyspozycji otrzymamy także wsparcie dla technologii JBL PartyBoost, umożliwiającej sparowanie kilku głośników, na przykład w trakcie imprezy. Urządzenie zostało wycenione na 130 USD (ok. 500 PLN) i trafi do sklepów w grudniu.



Ponadto JBL zaprezentowało nam nowe głośniki z serii PartyBox, nowy headset dla graczy Quantum 350 oraz słuchawki wokółuszne JBL JR 460NC. To pierwszy model stworzony z myślą o najmłodszych melomanach, który został wyposażony w system aktywnej redukcji hałasu. Słuchawki utrzymują maksymalną głośność na niskim poziomie, chroniąc tym samym wrażliwe, dziecięce uszy.