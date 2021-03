Jakie prezenty wręczać 18-latkowi w 2021 roku?

Prezent na 18 urodziny stanowi nie lada wyzwanie. Musi być to coś na tyle specjalnego, aby w wystarczający sposób celebrować ten dzień oraz jednocześnie trafiać w gust solenizanta. Upodobania młodzieży z roku na rok się zmieniają. Kiedyś wystarczył porządny zegarek i koperta, potem modne były rowery lub kurs na prawo jazdy. Teraz dostęp do dóbr materialnych jest bardziej ułatwiony. Każdy nosi w kieszeni nowoczesnego smartfona i prowadzi życie online. To, czego często brakuje współczesnym nastolatkom to niezapomniane przeżycia w realu i to w nie warto celować z prezentem.

Prezent osiemnastkowy

Rodzaj prezentu na 18 zależy nie tylko od potrzeb nastolatka, ale też od tego, kim dla niego jesteśmy. Często zastanawiamy się, czy wypada wręczyć alkohol siostrzeńcowi oraz jak na nasz pomysł zareagują jego rodzice. Wręczając voucher prezentowy nie musisz się tym martwić, ponieważ emocje i doświadczenia należą się każdemu i od każdego. Skok na bungee może wręczyć zarówno przyjaciel, jak i babcia. Granicą jest tylko nasza zażyłość z solenizantem i znajomość jego potrzeb. Jeżeli masz pomysł czego szukać, to możesz być pewien, że znajdziesz to w serwisach Prezentmarzeń i Go-Racing. Otwórz się na nową erę prezentów w formie przeżyć!

Jazda Monster Truck

Monster Truck jest to olbrzymie auto dostarczające niesamowitych emocji nawet najbardziej wymagającym! Zbudowane jest na bazie pick-upa a jego rozmiar naprawdę robi wrażenie. Samo koło ma ponad 1,5 metra wysokości, to mniej więcej tyle, ile wzrostu ma drobna, dorosła osoba. Wyobrażasz sobie wsiąść do auta, którego koło jest niewiele mniejsze od Ciebie? Łączna wysokość samochodu to 3,5 metra, a długość aż 6 metrów. Oznacza to, że być może zmieściłoby się w salonie o podwyższonym suficie. Masa tego potwora osiąga 6 ton! Wymiarami przypomina on średniej wielkości słonia indyjskiego. Nawet 15-minutowa przejażdżka za kierownicą takiego auta dostarczy ogromną dawkę emocji i zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wybrednego nastolatka.

Czy prezent ten będzie odpowiedni dla dziewczyny? Oczywiście! W XXI wieku bardzo mocno zacierają się sztuczne podziały na „damskie” i „męskie” rozrywki. Teraz każdy może jeździć wielkimi autami, malować paznokcie, gotować czy tańczyć. Ograniczeniem jest tylko nasza wyobraźnia i preferencje, więc nic nie stoi na przeszkodzie sprezentowania emocjonującej przejażdżki zarówno dziewczynie, jak i chłopakowi.

Najlepsze prezenty na 18 urodziny

Serwis Prezentmarzeń oferuje szereg usług, które z powodzeniem sprawdzą się w roli prezentu na osiemnaste urodziny. Strona podzielona jest na kategorie, które ułatwiają wybór zadowalającego produktu, a także daje możliwość skorzystania z pomocy doradców prezentowych. Prezent możesz wybrać spośród najróżniejszych atrakcji na każdą kieszeń. Zainteresowania młodych osób są bardzo różne: jedni wolą wypoczywać, inni stale poszukują nowych wrażeń. Niezależnie od ich celów możesz znaleźć satysfakcjonujący podarunek spośród wielu voucherów, zestawów oraz kart podarunkowych.

Wśród topowych prezentów na 18, poza wspomnianym już Monster Truckiem, możesz znaleźć też vouchery do salonów SPA, jazdy sportowymi autami, skoki, kursy czy bliższe i dalsze wycieczki. Każdy z nich dostarcza innych emocji, jednak z pewnością znajdzie się ktoś, kto właśnie takich przeżyć potrzebuje. Miłośnikowi koktajli możesz wręczyć kurs barmański, a poszukiwaczowi mocnych wrażeń skok ze spadochronem. Szukając sprawdzonego prezentu na 18 nie zapomnij sprawdzić oferty Prezentmarzeń, która zawiera odpowiedzi na potrzeby, których nawet nie nazwałeś!