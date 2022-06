Jaką obudowę do komputera wybrać? Jakie są rodzaje obudów komputerowych? Co właściwie powinna mieć dobra obudowa komputerowa? Odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Jaką obudowę do komputera wybrać? Obudowy komputerowe – jakie są rodzaje? Co powinna mieć obudowa komputerowa?

Chcesz złożyć komputer albo już złożyłeś i szukasz odpowiedniej obudowy do komputera? Jakie w ogóle rodzaje obudów można znaleźć na rynku? Na co zwrócić uwagę, wybierając obudowę komputera? Szczegóły na ten temat znajdziesz w niniejszym wpisie. Już teraz zapraszamy do lektury.

Jaką obudowę do komputera wybrać?

Interesują Cię obudowy PC, ale nie wiesz, jaką wybrać? W pierwszej kolejności sprawdź, czy interesująca Cię obudowa zmieści się pod biurkiem oraz, czy pomieści wszystkie wybrane przez Ciebie podzespoły. Ważne jest nie tylko, czy obudowa komputerowa jest kompatybilna z płytą główną, ale warto zwrócić uwagę na długość i szerokość karty graficznej oraz czy wysokość chłodzenia procesora jest optymalna. Ten ostatni aspekt jest istotny, ponieważ jeśli wysokość nie będzie odpowiednia, nie zamkniesz panelu bocznego. W przypadku płyty głównej najpopularniejszy jest standard ATX. To rozwiązanie o wielkości 305 × 244 mm. Na rynku znajdziesz obudowy do komputera ATX, które będą świetnym rozwiązaniem, kompatybilnym ze wspomnianym standardem płyty głównej. Pamiętaj również o miejscu na całe okablowanie. Poleca się również zwracać uwagę na wagę obudowy. Większa waga oznacza, że obudowa komputerowa została wykonana z lepszych materiałów.

Kolejny czynnik dotyczy ilości oraz rodzaju przeciwkurzowych filtrów. Obudowa powinna mieć minimum filtr pod zasilaczem oraz na froncie. Jeśli natomiast chodzi o funkcjonalność, aranżację wnętrza oraz kulturę pracy, wszystko zależy od Twoich potrzeb i preferencji. Zwróć uwagę na to, w jaki sposób w danej obudowie montuje się SSD oraz HDD. Zależy Ci na tym, aby wentylator pracowało stosunkowo cicho? Musisz wiedzieć, że im większa jego średnica, tym cichsza będzie praca. Bardzo ciche działanie gwarantują specjalne obudowy be quiet!, które aktualnie cieszą się sporą popularnością.

Na samym końcu zastanów się nad designem obudowy. Na rynku dostępne są między innymi rozwiązania mające podświetlenie LED, dzięki którym można stworzyć nieziemski klimat w całym pomieszczeniu. Ciekawym rozwiązaniem są także obudowy komputerowe z widokiem na wnętrze. Takie okienko wykonuje się z akrylu lub szkła hartowanego. Oczywiście ta druga opcja jest solidniejsza, nie rysuje się i dodatkowo prezentuje się świetnie, jednakże jest również droższym rozwiązaniem.

Obudowy komputerowe – jakie są rodzaje?

Obudowy komputerowe dzieli się ze względu na budowę oraz rozmiar. Do najpopularniejszych zalicza się Midi Tower, Big Tower, Micro Tower, Cube czy SFF. Big Tower to obudowy komputerowe, które aktualnie są największe. Wybierając tego rodzaju rozwiązanie, nie musisz przejmować się, czy produkt będzie kompatybilny z podzespołami. Do obudowy Big Tower zmieścisz zasilać ATX, SFX, a w przypadku płyt głównych modele ATX, Mini-ITX, EATX oraz microATX. Tego rodzaju obudowy PC doskonale sprawdzą się w rękach graczy, gdyż bez problemu można zamontować w nich kilka graficznych kart czy kilkanaście dysków. W obudowach typu Midi Tower również zmieści się większość komponentów. Najczęściej montuje się w nich płyty główne ATX, mini-ITX oraz microATX. W Mini Tower natomiast zmieści się płyta główna w formacie mini-ITX, ATX oraz micro ATX.

SFF to obudowy typu Small Form Factor. To wąskie, ale wysokie rozwiązania, w których poleca się stosować zasilacz SFX i płytę główną typu mini-ITX. Poleca się także kupować krótkie karty graficzne – najlepiej takie, których długość wynosi maksymalnie 350 mm. Modele Cube natomiast swoim kształtem przypominają kostkę. To z reguły niewielkie obudowy, w których płytę główną (mini-ITX, micro-ATX i sporadycznie ATX) umieszcza się na podstawie. W większości obudów typu Cube zmieszczą się karty graficzne, których długość wynosi 300 mm. Tego rodzaju obudowa komputera sprawdzi się z reguły do tworzenia serwerów NAS w domu lub multimedialnych komputerów.

Co powinna mieć obudowa komputerowa?

Co powinna mieć dobra obudowa komputerowa? Przede wszystkim wspomniane filtry przeciwkurzowe oraz wentylatory. Ponadto odpowiedni zasilacz, przy czym większość specjalistów nie poleca kupować obudowy komputerowej z zasilaczem w komplecie. Dlaczego? Ponieważ większość z nich nie ma podstawowych i odpowiednich zabezpieczeń. Lepszą opcją jest kupienie zasilacza osobno ze sprawdzonego źródła. Zwróć także uwagę, gdzie należy umieścić zasilacz w wybranej przez Ciebie obudowie. Najlepszym rozwiązaniem jest zamontowanie go na spodzie obudowy.

Oczywiście, kupując obudowy komputerowe, należy sprawdzić panel portów. Ilość i rodzaj portów zależy od indywidualnych potrzeb. W standardzie powinno znaleźć się oczywiście USB, złącze słuchawkowe oraz mikrofonowe. Jeśli profesjonalnie zajmujesz się – na przykład – obróbką wideo, zastanów się, czy przypadkiem czytnik kart SD nie będzie dla Ciebie również doskonałą opcją. Nie zapominaj również o HDMI. Nawet jeśli na co dzień go nie używasz, w przyszłości może okazać się dla Ciebie przydatnym portem.

Przeglądając polecane obudowy komputerowe warto zwrócić uwagę na to, czy do wnętrza obudowy zmieści się nowoczesna karta graficzna i czy będzie można zastosować podświetlane wentylatory. Taka konstrukcja obudowy będzie idealna dla graczy, a bok wykonany z hartowanego szkła pozwoli obserwować, jak pracują podzespoły. Nie ma więc jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: jaka obudowa PC będzie najlepsza. W niektórych przypadkach przesądzi o tym przeszklony panel boczny, a w innych wyświetlacz z przodu obudowy lub uchwyt na górze obudowy. Część osób zwraca natomiast uwagę na kółka umieszczone na dole obudowy lub to, czy fabryczny system chłodzenia będzie wystarczający. Planując zakup warto również przemyśleć, jaka aranżacja wnętrza będzie najlepsza, bo wygląd obudowy można do tego dopasować. Przestronne wnętrze obudowy z podświetleniem led pozwoli na stosowanie radiatorów chłodzenia wodnego.