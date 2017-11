Inteligentne okulary Insight EI-10 od Olympusa

Olympus był jednym z pionierów headsetów wirtualnej rzeczywistości, jednak wydany w 2000 roku Eye-Trek był produktem wykraczającym przed swoją epokę. Teraz zamiast rozrywkowego sprzętu marka stawia na urządzenia o zastosowaniach naukowo-biznesowych. Jednym z nich ma być Insight EI-10.

Zaproponowane przez Olympusa rozwiązanie ma formę klipsa, który przyczepia się do dowolnej pary okularów lub gogli. Wyposażony jest on w niewielki ekran OLED znajdujący się w polu widzenia użytkownika oraz kamerę z funkcją strumieniowania wideo do innego urządzenia. Podstawą działania EI-10 jest stareńki Android 4.2.2 Jelly Bean, zaś system operacyjny jest bardzo uproszczony – Olympus chce, żeby każdy użytkownik mógł samemu dostosować go do konkretnych zadań i potrzeb. Ponadto klips wyposażony jest w złącze słuchawkowe i mikrofonowe.

Urządzenie ma 1 GB RAM i 8 GB pamięci (z czego około połowy zajmie system operacyjny). Może łączyć się ono z innymi urządzeniami przez Bluetooth i w ramach Wi-Fi. Bateria Insight EI-10 ma pojemność 300 mAh i starcza na 30-60 minut pracy w zależności od konfiguracji okularów. Na szczęście można ją wymieniać w trakcie korzystania z urządzenia bez konieczności jego wyłączania. Sprzęt ma trafić głównie do laboratoriów i zakładów produkcyjnych; będzie dostępny również dla zwykłych użytkowników, jednak należy pamiętać, że Insight EI-10 raczej nie dorówna osiągami bardziej komercyjnym produktom.