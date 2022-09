Innowacyjny sposób podróżowania: Volkswagen prezentuje model studyjny GEN.TRAVEL

Podczas wydarzenia Chantilly Arts & Elegance pod Paryżem Grupa Volkswagen zaprezentowała innowacyjny model studyjny pojazdu, który zdefiniuje na nowo mobilność przyszłości na długich trasach. Przedstawiony samochód elektryczny to prototyp Innovation Experience Vehicle (IEV), który jest w stanie jeździć autonomicznie (na poziomie 5) i pokazuje kierunek, w którym mobilność będzie się rozwijać w najbliższej dekadzie. Modułowa koncepcja wnętrza samochodu sprawia, że jest on elastyczną i ekologiczną alternatywą dla lotów na krótkich dystansach. Prototyp Gen.Travel powstał, by sprawdzić reakcje klientów na nowe koncepcje i funkcjonalności. Jeśli będą one pozytywne, poszczególne funkcje mogą później trafić do pojazdów produkowanych seryjnie.

Tworząc GEN.TRAVEL, Grupa Volkswagen opracowała pełne innowacji studium, które stanowi zupełnie nową kategorię pojazdów w portfolio premium pomiędzy sedanem a minivanem. GEN.TRAVEL jeździ autonomicznie, przemienia kierowcę z zrelaksowanego pasażera, który ma teraz czas na inne czynności: pracę, relaks, rozrywkę czy rodzinę. GEN.TRAVEL ma unikatową, modułową koncepcję wnętrza, dzięki czemu można je szybko dostosować do różnych potrzeb pasażerów. W zależności od konfiguracji, w pojeździe zmieści się do czterech osób. W przypadku podróży służbowych, można fotele ustawić naprzeciw siebie, ze stolikiem pośrodku. Odpowiednie oświetlenie wnętrza tworzy przyjemne środowisko pracy i pozwala uniknąć choroby lokomocyjnej. Konfiguracja w układzie nocnym umożliwia przekształcenie foteli w dwa łóżka, które można rozłożyć do pozycji całkowicie płaskiej.

Innowacyjny system przytrzymywania pasażerów w czasie jazdy zapewnia im maksymalne bezpieczeństwo nawet w pozycji leżącej. System oświetlenia wnętrza GEN.TRAVEL jest opracowany w taki sposób, by zwiększyć produkcję melatoniny, co pozwoli pasażerom zasnąć i obudzić się w naturalny sposób. W przypadku rodzinnych wycieczek, GEN.TRAVEL może być skonfigurowany tak, aby zabawiać dzieci za pomocą rozszerzonej rzeczywistości (AR). Wszystkie elementy interfejsu HMI (human-machine interface) są produkowane przy użyciu zrównoważonych materiałów, naturalnych lub pochodzących z recyklingu.

Futurystyczne kształty nadwozia GEN.TRAVEL można podzielić na dwie części – oszklona część łączy się płynnie z dolną partią, która kryje wszystkie technikalia. Dolna krawędź okien znajduje się bardzo nisko, dzięki czemu widoczność z kabiny jest bardzo dobra. Świetne wygłuszenie sprawia, że do pasażerów nie docierają niemal żadne odgłosy z zewnątrz. Unoszone do góry drzwi ułatwiają wsiadanie i wysiadanie.

By zmaksymalizować komfort jazdy, GEN.TRAVEL został wyposażony w aktywne zawieszenie eABC, które podczas jazdy analizuje ruchy pionowe i poprzeczne, pojawiające się podczas przyspieszania, hamowania czy pokonywania zakrętów. Na tej podstawie dopasowuje sposób pracy. Sztuczna inteligencja i w pełni autonomiczna jazda w konwojach są wykorzystywane do zwiększenia zasięgu przy dalekich podróżach.