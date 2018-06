IGTV – Instagram dla nagrań wideo

Instagram jest gotowy do rywalizacji z YouTube i Snapchatem. Zaprezentowana dziś aplikacja IGTV pozwoli twórcom na nagrywanie filmów o długości do jednej godziny oraz łatwiejsze przeglądanie najpopularniejszych nagrań udostępnionych przez użytkowników portalu.

IGTV jest aplikacją przeznaczoną do udostępniania filmów trwających do godziny – poprzedni limit pozwalał na nagranie maksymalnie minuty materiału. Można z niego korzystać zarówno za pomocą samodzielnej apki, jak i przycisku w kształcie TV umieszczonego na głównym ekranie Instagrama. Użytkownicy otrzymają dostęp do wielu godzinnych filmów nagranych przez znanych i nieznanych twórców, a IGTV samo podsunie im propozycje następnych materiałów do obejrzenia. Odtwarzanie wideo zaczyna się natychmiast po wejściu do aplikacji. Stąd zresztą w jej nazwie znajduje się skrót „TV”, który według Instagrama wskazuje na to, że naśladuje ona klasyczną telewizję – wystarczy ją włączyć i oglądać. Co ciekawe, wszystkie filmy w IGTV będą nagrywane i wyświetlane w orientacji pionowej. IGTV początkowo dostępne będzie tylko dla najpopularniejszych użytkowników, ale już niedługo skorzystają z niego wszyscy.

Osobom, które na co dzień nie korzystają z Instagrama, IGTV może wydać się kompletnie zbędna. Należy jednak pamiętać, że to ogromny biznes – z Instagrama korzysta ponad milion użytkowników miesięcznie, co czyni go czwartą najpopularniejszą aplikacją zarządzaną przez Facebooka. Za pomocą nowej apki Instagram planuje wcisnąć się w niszę pomiędzy Snapchatem (ekstremalnie krótkie filmy nagrane smartfonem i przeznaczone do oglądania na smartfonie) i YouTube (pełnowymiarowy serwis VoD z zawartością tworzoną przez społeczność). Jak poradzi sobie IGTV? Czas pokaże.