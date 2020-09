IFA 2020: nowości spod znaku Blink od Amazona

Targi IFA 2020 stały się dla Amazonu okazją do zaprezentowania nowych kamerek bezpieczeństwa. Obydwa modele obiecują długi czas pracy na jednym ładowaniu, prostą obsługę i atrakcyjne ceny.

Nowe kamerki z serii Blink, Outdoor i Indoor, zostały wyposażone w technologię minimalizującą zużycie energii – Amazon obiecuje, że potrafią one działać do dwóch lat na dwóch bateriach litowych AA; opcjonalny moduł pozwala podłączyć do nich dwie kolejne baterie, wydłużając czas pracy do aż czterech lat. Urządzenia wzbogaciły się także o możliwość ustawienia strefy prywatności, która ignoruje ruch w danej części pola widzenia obiektywu – przydatne, jeśli mieszkamy przy ruchliwej drodze.



Obydwie kamerki będą nagrywały materiał w jakości 1080p z polem widzenia 110 stopni i trybem noktowizyjnym, a także zapewniały dwukierunkową komunikację głosową. Wraz ze sprzętem, Amazon oferuje także plany abonamentowe dotyczące zapisu nagrań w chmurze, kosztujące 3 USD (ok. 11 PLN) miesięcznie za jedną kamerkę i 10 USD (ok. 38 PLN) miesięcznie za ich nieograniczoną liczbę. Opłata nie jest obowiązkowa – użytkownik może zdecydować się na lokalne zapisywanie nagrań na połączonym z hubem nośniku USB.



Kamerki są już dostępne w przedsprzedaży. Za podstawowy zestaw z hubem i modelem Indoor zapłacimy 80 USD (ok. 300 PLN), a za hub + Outdoor – 100 USD (ok. 375 PLN). Same kamerki kosztują odpowiednio 70 USD (ok. 260 PLN) i 90 USD (ok. 335 PLN).