Horizon Forbidden West dostępne w przedsprzedaży od dziś

Od wczoraj każdy może zakupić w przedsprzedaży Horizon Forbidden West, w wersji cyfrowej za pośrednictwem PlayStation Store, a także fizyczne edycje gry u wybranych partnerów handlowych. Nadchodzący tytuł studia Gueriilla zadebiutuje 18 lutego 2022 roku i będzie dostępy wyłącznie na konsole PlayStation 4 oraz PlayStation 5.

Aloy powraca, by zbadać nieznane krainy i rozwikłać przerażające tajemnice

Horizon Forbidden West to przygodowe RPG akcji, które stanowi kontynuację kultowego już tytuły Horizon: Zero Dawn. W nowej odsłonie serii postapokaliptycznego uniwersum przyszłości, młoda łowczyni Aloy, rozpocznie walkę na zakazanym zachodzie, czyli majestatycznym, ale niebezpiecznym pograniczu, kryjącym nowe zagrożenia. Tajemnicza plaga zabija ostatnich żywych ludzi, a celem gracza jest odkrycie, co kryje się za rozprzestrzenianiem choroby oraz przywrócenie równowagi światu. Po drodze, Aloy spotka starych znajomych, zawiąże sojusze z nowymi, wojowniczymi frakcjami oraz odkryje dziedzictwo starożytnej przeszłości. Próbując być o krok przed teoretycznie niepokonanym, nowym wrogiem, odblokuje ukryty rozdział w starożytnej przeszłości, który odmieni ją na zawsze.

Wyjątkowe dodatki w przedsprzedaży i bogata oferta wersji gry

Każdy kto w przedsprzedaży zamówi Horizon Forbidden West w Edycji Cyfrowej otrzyma poniższe dodatki w grze (odblokowywane w miarę postępów fabularnych):

Strój Nora Legacy

Włócznię Nora Legacy

W Cyfrowej Edycji Deluxe [1] (dostępnej jedynie dla posiadaczy PlayStation 5) gracze wejdą w posiadanie następującej zawartości dodatkowej:

Cyfrowej ścieżki dźwiękowej

Cyfrowego albumu z grafikami

Cyfrowego komiksu Horizon Zero Dawn cz. 1: The Sunhawk [2]

Posiadacze tej wersji otrzymają także specjalną pozę i farbę na twarz dostępne w trybie foto oraz przedmioty w grze do odblokowania w ramach postępów fabularnych:

Elitarny strój Carja Behemoth

Krótki łuk Carja Behemoth

Elitarny strój Nora Thunder

Proca Nora Thunder

Element Apex Clawstrider Machine Strike

Pakiet materiałów

Co więcej, osoby, które zdecydują się na zakup fizycznej wersji gry w Edycji Kolekcjonerskiej [3] otrzymają:

SteelBook do przechowywania gry

Minialbum z grafikami

Figurki Mumakła i Aloy [4]

Horizon Forbidden West w tej wersji zapewni jej posiadaczom także zawartość cyfrową [5]:

Ścieżkę dźwiękową

Komiks Horizon Zero Dawn cz. 1: The Sunhawk [6]

Edycja Kolekcjonerska oferuje również specjalną pozę i farbę na twarz dostępne w trybie foto, a także przedmioty w grze do odblokowania w ramach postępów fabularnych:

Elitarny strój Carja Behemoth

Krótki łuk Carja Behemoth

Elitarny strój Nora Thunder

Proca Nora Thunder

Element Apex Clawstrider Machine Strike

Pakiet materiałów

Dostępna jest też najbogatsza, fizyczna wersji gry, czyli Edycja Regalla [7]. Wszyscy, którzy zdecydują się na jej zakup otrzymają pakiet dodatków jak w Edycji Kolekcjonerskiej, rozszerzony o:

Figurki Mumakła Regalli, wojowników Tenakthów oraz Aloy [8]*

Focus stand

Dwie karty z grafikami

Płócienną mapę

Element napadu maszyn (Chyżoszpon)

Element napadu maszyn (Solarptak)

Więcej informacji o Horizon Forbidden West oraz dostępnych edycjach gry w przedsprzedaży można znaleźć pod adresem: https://www.playstation.com/pl-pl/games/horizon-forbidden-west/.

[1] Uwaga: ta edycja jest dostępna w ograniczonej ilości.

[2] Dostępny w językach angielskim, niemieckim, portugalskim (Brazylia) i japońskim.

[3] Uwaga: ta edycja jest dostępna w ograniczonej ilości.

[4] Wymaga montażu.

[5] Edycja Kolekcjonerska Horizon Forbidden West™ zawiera kupon z kodem na pełną wersję gry Horizon Forbidden West na konsole PlayStation®4 oraz PlayStation®5. Edycja Kolekcjonerska Horizon Forbidden West™ zawiera także kupon z kodem, który pozwala odebrać cyfrową zawartość Edycji Kolekcjonerskiej Horizon Forbidden West. Do wykorzystania kodu wymagane są konto PlayStation™Network i połączenie z Internetem.

[6] Dostępny w językach angielskim, niemieckim, portugalskim (Brazylia) i japońskim.

[7] Uwaga: ta edycja jest dostępna w ograniczonej ilości.

[8] Wymaga montażu.