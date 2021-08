Hit „Never Gonna Give You Up” z miliardem wyświetleń na YouTube

Osoby, które korzystają z internetu nie od dziś, na pewno spotkały się z tzw. „Rickrollem” – linkiem obiecującym dostęp do interesującej zawartości, który po kliknięciu okazał się odnośnikiem do teledysku Never Gonna Give You Up Ricka Astleya. Dowcip ten umożliwił piosence osiągnięcie miliarda odtworzeń na YouTubie.

O osiągnięciu tego kamienia milowego poinformował sam piosenkarz – Rick Astley podziękował fanom za imponującą liczbę wyświetleń w komentarzach pod klipem oraz na Instagramie. Możemy z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że większość z nich nie była spowodowana nostalgią za popowo-soulowymi klimatami późnych lat 80, a raczej efektem działalności internetowych trolli. Odkąd piosenka trafiła na YouTube’a, linkowanie do niej pod pretekstem kliknięcia w zupełnie inną zawartość stało się jednym z najpopularniejszych dowcipów. Fenomen ten otrzymał nazwę „Rickroll”, a jego popularność nie osłabła przez lata – zgodnie ze statystykami, po dziś dzień utwór zyskuje miliony wyświetleń w każdy Prima Aprilis.



Never Gonna Give You Up trafiło do ekskluzywnego grona utworów, które mogą pochwalić się ponad miliardem wyświetleń na YouTube. Co prawda wciąż daleko mu do najpopularniejszych klipów – znajdujący się na pierwszym miejscu dziecięcy przebój Baby Shark Dance zgromadził ponad 9 miliardów odtworzeń, zaś wakacyjny przebój sprzed kilku lat, Despacito, może pochwalić się prawie 7,5 miliardami wyświetleń – ale to i tak wspaniałe osiągnięcie. Popularność mema nie słabnie, więc liczba ta na pewno będzie się powiększała.