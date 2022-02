HBO Max w Polsce już 8 marca￼

HBO Max, nowa platforma streamingowa koncernu WarnerMedia, wystartuje w Polsce już 8 marca 2022 roku, zastępując HBO GO. HBO Max zaoferuje użytkownikom najwyższej jakości rozrywkę, w tym produkcje, za które odpowiadają ulubione przez widzów marki WarnerMedia, takie jak Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network, Max Original i wiele innych.

HBO Max będzie dostępny w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Dotychczasowy koszt subskrypcji serwisu HBO GO w Polsce, wykupionej bezpośrednio, wynosił 24,90 zł miesięcznie. Po uruchomieniu platformy HBO Max na polskim rynku koszt miesięcznej subskrypcji będzie wynosił 29,99 zł. Aby uczcić start HBO Max została przygotowana oferta specjalna, w ramach której użytkownicy otrzymają na zawsze zniżkę 33% od miesięcznej ceny*. Nowi użytkownicy będą mogli skorzystać z promocyjnej zniżki, jeżeli wykupią subskrypcję w serwisie do dnia 31 marca br. włącznie. Dotychczasowi użytkownicy HBO GO, subskrybujący serwis bezpośrednio, zostaną automatycznie przeniesieni do HBO Max, a cena ich subskrypcji będzie wynosić jedynie 19,99 zł miesięcznie. Po 31 marca 2022 r. dodatkowo wprowadzony zostanie także roczny plan subskrypcji HBO Max w cenie 234,99 zł, w ramach którego użytkownicy otrzymają dostęp do biblioteki serwisu na rok w cenie jedynie ośmiu miesięcy. Aby być na bieżąco i zyskać dostęp do HBO Max już od pierwszego dnia działania platformy, należy wejść na stronę: http://www.hbomax.com.

HBO Max, po raz pierwszy w ramach jednego serwisu, oferuje użytkownikom zarówno nowe, jak i kultowe filmy oraz seriale uznanych światowych marek, takich jak Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network oraz Max Original, w tym filmy Warner Bros. już 45 dni po ich premierze kinowej. Wśród hitów kinowych dostępnych w serwisie HBO Max znajdą się m.in. Matrix Zmartwychwstania, Diuna, King Richard: Zwycięska rodzina oraz Legion Samobójców: The Suicide Squad.

W ofercie programowej serwisu znajdą się produkcje Max Original, w tym m.in. Stacja Jedenasta (Station Eleven), Peacemaker, Wychowane przez wilki s2, Stworzona do miłości (Made for Love) oraz Życie seksualne studentek (Sex Lives of College Girls). Nie zabraknie też europejskich seriali Max Original, a wśród nich: nowy polski serial Odwilż, hiszpańskie Cała reszta (Todo Lo Otro) oraz Garcia!, duński Kamikaze, norweski Pożądanie (Lust), rumuński Ruxx czy węgierski Informator (The Informant). W serwisie znajdą się także takie programy, jak Być jak Magic Mike, Expecting Amy, FBoy Island i Selena + Chef. Szeroka oferta dla dzieci zawierać będzie m.in. takie produkcje, jak Młodzi Tytani: Akcja!, Niesamowity świat Gumballa, Zwariowane Melodie: Kreskówki czy CoComelon**.

HBO Max dostępny będzie na wielu urządzeniach oraz aplikacjach, w tym Smart TV (Samsung, LG oraz Android TV™), poprzez Apple TV 4K i Google Chromecast™, konsole do gier (PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox One i Xbox Series X|S) czy urządzenia mobilne, tj. smartfony i tablety (iPhone, iPad, iPod Touch oraz urządzenia z systemem Android™), a także na komputerze (za pośrednictwem przeglądarki) na stronie http://www.hbomax.com. Serwis HBO Max dostępny również będzie za pośrednictwem wybranych operatorów.

Użytkownicy będą mogli opłacać swoją subskrypcję, korzystając z głównych dostawców płatności, wśród których są VISA, Mastercard i PayPal, a także poprzez sklepy z aplikacjami (Apple App Store, Google Play Store i Samsung Checkout).

HBO Max zapewni użytkownikom wzbogacone doświadczenie oglądania w streamingu z nowymi rozwiązaniami i funkcjami. Będą wśród nich: możliwość utworzenia do pięciu spersonalizowanych profili, dzięki czemu korzystanie z serwisu będzie bardziej dostosowane do preferencji poszczególnych użytkowników; brak limitu dotyczącego liczby urządzeń, z których można korzystać w ramach jednego konta; możliwość korzystania z trzech jednoczesnych streamów; dźwięk przestrzenny 5.1, Dolby Atmos oraz wybrane tytuły w jakości 4k.

HBO Max jest obecnie dostępny na 46 rynkach w obu Amerykach oraz Europie, a 8 marca br. liczba ta wzrośnie do 61, kiedy to HBO Max zadebiutuje w kolejnych 15 europejskich krajach – Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Holandii, Macedonii Północnej, Mołdawii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech. HBO Max rozwija swoją obecność na rynku światowym w ramach zaplanowanej strategii stopniowej ekspansji. Jeszcze w tym roku serwis zostanie uruchomiony w kolejnych sześciu krajach europejskich, w tym w Grecji oraz Turcji.

*Przy utrzymaniu nieprzerwanej miesięcznej subskrypcji usług.

**Nie wszystkie tytuły będą dostępne od dnia uruchomienia platformy.