Grudzień 2017, 12/2017

2,5 roku – tyle minęło od czasu ostatnich poważnych zmian wizualnych w „Magazynie T3”. Z przyjemnością zatem informuję, że w grudniowym wydaniu nie tylko spotkacie się z nowymi technologiami, ale także i premierowym spojrzeniem na nasz miesięcznik. Poza odświeżoną warstwą wizualną i większą liczbą testów, więcej będzie także artykułów związanych z inteligentnym domem. To m.in. dzięki tej dziedzinie do roku 2020 będziemy mieli na świecie 50,1 miliarda urządzeń podłączonych do internetu!

Co poza tym przygotowaliśmy w grudniowym wydaniu? Nie jest niespodzianką lista gwiazdowych propozycji prezentowych. Sprawdziliśmy także premierowe smartfony: V30 od LG, iPhone 8 Plus od Apple oraz U11 life od HTC. Wybraliśmy się również w technologiczną wyprawę do paryskiego Disneylandu i na wirtualną w odmęty horroru…

Przejrzyj ostatni numer tutaj.