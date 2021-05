Google zapowiada Entertainment Space – centrum rozrywki dla tabletów z Androidem

Tablety z Androidem przeżywają renesans. Chociaż przez lata były one uznawane za mniej funkcjonalne od swoich kuzynów spod znaku jabłka, w trakcie pandemii COVID-19 i związanego z nią lockdownu zaczęło korzystać z nich coraz więcej użytkowników. Funkcja Entertainment Space ma im to ułatwić.

„Przestrzeń rozrywki” od Google to nic innego, jak apka dająca dostęp do wszystkich usług streamingowych, gier i czytników zainstalowanych na urządzeniu. Po jej uruchomieniu naszym oczom ukażą się trzy kategorie, „obejrzyj”, „zagraj” i „przeczytaj”, a po wybraniu każdej z nich ukaże się kontekstowa lista czynności do wykonania. Przykładowo, gdy klikniemy w tę pierwszą, Entertainment Space wyświetli listę dostępnych apek streamingowych wideo, a także zaprezentuje nam spersonalizowane rekomendacje oraz filmy i seriale, które można wypożyczyć przez Google TV.



Zakładka „zagraj” daje dostęp do naszej kolekcji mobilnych gier. Niektóre tytuły będą dostępne bez konieczności ich pobierania, w wersji próbnej – jeśli rozgrywka przypadnie nam do gustu, będziemy mogli zainstalować apkę i kontynuować zabawę. Ostatnia kategoria, „przeczytaj”, to przede wszystkim czytnik e-booków, ale w sekcji tej znajdziemy także audiobooki.



Entertainment Space trafi najpierw na nowe tablety dostępne w amerykańskiej sieci supermarketów Walmart, jak również te produkcji Lenovo oraz Sharp. Google zapewnia, że w przyszłości znajdzie się on także na innych urządzeniach, ale nie podaje dokładnych ram czasowych.