Google uruchamia usługę Google One

W odpowiedzi na wciąż zwiększające się wymagania użytkowników, Google przygotowało nową ofertę planów taryfowych dla Google Drive o nazwie Google One. W jej ramach otrzymamy nie tylko więcej miejsca za niższą opłatę miesięczną, ale również szereg dodatkowych funkcji.

Pod nazwą Google One nie kryje się żaden nowy produkt, a raczej uzupełnienie dla Dysku Google. Zawiera ono nowy cennik opłat miesięcznych, jaki właśnie wszedł w życie dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych. Zmianie ulegną ceny przede wszystkim najmniejszych pakietów: dwukrotnie stanieje pakiet 100 GB (2 USD zamiast 3 USD), a najpopularniejszy w Polsce wariant 1 TB nie tylko zostanie dwukrotnie powiększony, ale także otrzyma korzystną cenę 10 USD/miesiąc (poprzednio kosztował dwa razy tyle). Na chwilę obecną zmiany taryfowe zostały wprowadzone jedynie dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych, ale Google obiecuje, że w ciągu kilku miesięcy trafią one do odbiorców na całym świecie. Bez zmian pozostanie natomiast darmowa przestrzeń na Dysku Google, czyli 15 GB.

Poza nowymi pakietami Google One ma dawać użytkownikom dostęp do szeregu innych funkcji. Jedną z nich będzie możliwość współdzielenia Dysku Google z pięcioma członkami rodziny. Drugą, znacznie ciekawszą, jest dostęp do usługi Google Experts: darmowego, błyskawicznego kontaktu z pomocą techniczną Google. Zatrudnieni w jej ramach specjaliści mają być dostępni przez całą dobę drogą mailową, czatową lub telefoniczną – przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Google obiecuje, że usługa trafi na wszystkie rynki, gdzie obecny jest Gmail, ale zastrzega, że może się to odbyć na nieco innych warunkach. O tym, czy obietnica zostanie spełniona, przekonamy się, gdy usługa trafi do Polski.