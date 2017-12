Czy gadżety mogą wpływać na poprawę postury?

Oczywiście! Jeśli należysz do osób, które spędzają ogromną ilość czasu pracując w pozycji siedzącej, to z pewnością narzekasz lub niebawem zaczniesz narzekać na coraz to bardziej dokuczliwe bóle kręgosłupa. Dolegliwości te nie są jednak jedynym z twoich problemów, gdyż na plecy obok długiego przesiadywania na krześle negatywny wpływ ma również garbienie, będące przyczyną wielu wad postawy.

Jakie zatem mamy opcje walki o zdrowie naszych kręgosłupów? Pierwsza z nich jest oczywista i sprowadza się do ograniczenia liczby godzin pracy siedzącej. Oczywiście nie wszędzie jest to wykonalne, ale jeśli np. pracujesz w domu lub wynajętym biurze, to możesz wyposażyć się w meble umożliwiające obsługę komputera na stojąco.

Jednym z najtańszych wariantów jest kartonowe biurko Ergodriven Spark (ok. 80 PLN, www.ergodriven.com), które da radę postawić na tym prawdziwym, zwiększając tym samym jego wysokość oraz liczbę dostępnych blatów. Jeśli masz nieco więcej grosza, to znacznie lepszym rozwiązaniem okaże się kupno któregoś z biurek marki Evodesk (www.evodesk.com). W ofercie tej firmy jest sporo interesujących modeli z regulowaną wysokością blatu – te droższe z całą pewnością zaskarbią sobie przychylność fanów mebli klasy premium nie tylko z powodu wysokiej jakości materiałów wykończeniowych, ale także za sprawą zintegrowanego systemu głośników marki Harman Kardon oraz wbudowanego modułu zasilania, pozwalającego na podłączenie do mebla wielu elektrycznych gadżetów celem ładowania ich akumulatorów.

W walce z garbieniem również mogą cię wspomóc najnowsze technologie, czego przykładem jest Lumo Lift (300 PLN, www.lumobodytech.com). Ten posiadający formę niewielkiego klipsa tracker monitoruje ustawienie kręgosłupa i w momencie zarejestrowania odchyłu od jego prawidłowej pozycji, wysyła użytkownikowi subtelny sygnał przypominający o konieczności wyprostowania się. Trzymaj pion!