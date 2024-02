Gadżety godne uwagi

Technologia, która zapiera dech w piersiach (i jest też całkiem przydatna).

Teenage Engineering EP-133 KO II

Tylko spójrz na to połączenie nostalgicznego, podświetlanego od tyłu ekranu LCD, fantastycznego, dopasowanego kolorystycznie wzornictwa przemysłowego i fajnych, dotykowych przycisków, które aż proszą się o dotknięcie. Następnie posłuchaj i dowiedz się, ile możesz zrobić dzięki wspaniałemu zestawowi sampli, czy wykorzystując gadżet jako kontroler innych urządzeń MIDI. To rozwinięcie serii Pocket Operator daje eksperymentatorom muzycznym i profesjonalistom narzędzie, które inspiruje kreatywność i czystą zabawę dźwiękami, a wszystko to przy zachowaniu przystępnej ceny. Nie zawsze trzeba komponentów z najwyższej półki, aby odnieść sukces – więcej tego typu rzeczy proszę.

1 499 PLN, www.teenage.engineering

Circular Ring Slim

Może branża technologiczna popełniła błąd, decydując, że monitorowanie stanu zdrowia powinno znajdować się na nadgarstku? Cienka, subtelna forma Circular Ring Slim z pewnością to sugeruje. Będzie monitorować tętno, saturację krwi, częstotliwość oddechów i temperaturę, a wszystko to na jednym palcu. Do tego dokłada szczegółowe śledzenie snu. Zatem pierścień monitorujący naprawdę daje ważne wskaźniki. A jeśli sam sprzęt o wadze dwóch gramów i grubości dwóch milimetrów (z pięciodniową żywotnością baterii) nie byłby wystarczająco imponujący, to niezwykle wysoka jakość ekosystemu opartego na aplikacjach Circular wyróżnia go jako prawdziwego zwycięzcę.

1 139 PLN, www.circular.xyz

Sony HT-AX7

Czas skierować brawa do laboratorium Sony pełnego inżynierów dźwięku, którzy całymi dniami harują w kopalniach pomysłów i konsekwentnie wymyślają nowe, innowacyjne projekty. Czasami, jak ma to miejsce w przypadku HT-AX7, odkrywają coś, co chce wywrócić branżę do góry nogami. To w swojej najbardziej podstawowej formie kompaktowe urządzenie, idealne do postawienia na półce i wydobywania wyrafinowanego dźwięku ulubionych kawałków. Przy tym wygląda przystojnie, w pokrytym materiałem mundurze i z niezwykłymi uszami w kształcie krążka hokejowego. Ale najważniejsze jest to, że te uszy nie są stałym elementem. Mogą swobodnie zostać odczepione i ustawione, gdzie chcesz. Ustaw je w skrajnych miejscach pomieszczenia, a wypełnisz tę przestrzeń dźwiękiem. Umieść po bokach głównej części, a zmieni się w swego rodzaju soundbara. Połóż satelity za głową, a jednostkę główną z przodu, a otrzymasz wszechstronną osobistą konfigurację dźwięku przestrzennego, równie wygodną do grania, jak i do odpoczynku. Wygląda oszałamiająco, robi oszałamiające rzeczy i gra w oszałamiający sposób. To wiele wymagać tyle od urządzenia, ale produktowi Sony udało się to osiągnąć.

2 199 PLN, www.sony.pl

Xencelabs Pen Display 24

Dzięki przyjaznym dla projektantów elementom sterującym i rozsądnej konstrukcji o gładkich krawędziach, firma Xencelabs ugruntowuje swoją pozycję jednego z liderów swojego segmentu, tworząc wspaniały ekran piórkowy o dużym rozmiarze. Panel 4K, zatwierdzony przez Pantone, umieszczony pod trawionym szkłem przeciwodblaskowym wraz z programowalnymi przyciskami urządzenia, oraz kontroler, który można dostosować do konkretnego workflow – to prawdziwy list miłosny do artystów. Zna ich pragnienia, jest gotowy by odwoływać się do ich emocji, aż będą gotowi na pełne zaangażowanie.

8 319 PLN, www.xencelabs.com

Apple Watch Ultra 2

Podobnie jak iPhone zrobił to z rynkiem telefonów, Apple podzielił grę na smartwatche na dwa obozy – istnieją smartwatche i są Apple Watche. Ale w tym drugim zbiorze dostępne są zegarki Apple Watch i Apple Watch Ultra. Ten drugi nieco większy, jaśniejszy i bardziej wytrzymały – stworzony z myślą o przygodach, jest lśniącą gwiazdą w ofercie Apple. To także kwintesencja kwadratowego zegarka. Ilekroć jakakolwiek inna firma próbuje zastosować równoległobok o miękkich krawędziach na nadgarstku, inspiruje ją tylko jedna rzecz – ale póki co nikt inny nie jest w stanie tego zrobić tak dobrze.

4 499 PLN, www.apple.com/pl

Nothing Phone (2)

Gotowość Carla Pei do podejmowania ryzyka jest już legendarna, więc jego decyzja o zeskoczeniu z coraz bardziej zatłoczonych terenów OnePlus i stworzenia własnego terytorium nie była szczególnie zaskakująca. Ani też, jeśli mam być szczery, nie był fakt, że czołowe biuro projektowe Teenage Engineering maczało palce w Nothing Phone. Dzięki włączeniu ich mocy, zostaliśmy nagrodzeni telefonem wyróżniającym się stylem, gotowym do rywalizacji z dużymi chłopcami na rynku – a w drugiej wersji telefon ze średniej półki nie tylko tym się wyróżnia. Tylne podświetlenie glifami jest ładne, ale także użyteczne i stanowi ukłon w stronę nadawania priorytetu wiadomościom w świecie, w którym czasami najlepiej jest zostawić telefon ekranem do dołu. Skórka Androida po stronie ekranu Nothing (2) utrzymuje ten sam surowy język projektowania, dzięki któremu materiały marketingowe Nothing wyróżniają się z tłumu. A co najważniejsze, nie jest to powierzchowny sukces: chociaż średnia półka oznacza, że nie może on do końca konkurować ze smartfonami premium tego świata, pod względem specyfikacji wydajność jest lepsza, niż można by się spodziewać po gadżecie, gdy pierwszy raz bierze się go do ręki.

3 290 PLN, www.nothing.tech

Ruark R810

Ruark, całkiem słusznie, pozostał wierny wyglądowi swoich produktów. Jest coś ciepłego i pocieszającego w drewnie – i tam, gdzie kultowy radiogram R7 z 2014 roku zawierał również akustycznie transparentną tkaninę, jego ciężka kontynuacja jest wykonana w całości z drewna i powraca do listwowego designu kompaktowych i ikonicznych urządzeń R1 i R2. W rezultacie powstał produkt, który powinien starczyć na lata. R810 jest w pełni wyposażony do współczesnego słuchania, z możliwością podłączenia do każdej ważnej usługi przesyłania strumieniowego i obsługę wysokiej rozdzielczości do 32 bitów 384 kHz, a także radia DAB+ i radia internetowego. Można go podłączyć do telewizora, odtwarzacza CD lub gramofonu. Ma też znakomite głośniki, co jest cechą charakterystyczną produktów Ruark, która być może zostaje przyćmiona przez siłę charakterystycznych projektów firmy. A biorąc pod uwagę, że R810 to bezwstydnie mebel, warto wspomnieć, że można na nim ustawić np. piękny wazon. Dla miłośników audio będzie to coś, co odmieni ich życia… a jeśli nie, to przynajmniej wygląd salonu.

16 490 PLN, www.ruarkaudio.com

Apple Mac Studio

Najwyższej klasy urządzenie z niemodyfikowalnej linii potężnych urządzeń Apple nie jest tak niezwykłe ze względu na to, czym jest, ale czym nie jest: nie jest duże, nie potrzebuje absurdalnego poziomu chłodzenia, nie jest super krzykliwe. To mały, srebrzysty prostopadłościan, który ma ogromne możliwości, ponieważ procesory z serii M czarodziejów z Cupertino są tak mocne, że zrobią wrażenie nawet na największych niedowiarkach. Tak, Mac Pro powrócił w formie Apple Silicon, ale naprawdę niewiele osób go potrzebuje, ponieważ Studio ma w sobie wystarczająco wiele dla prawie każdego.

Od 11 499 PLN, www.apple.com/pl

Roli Seaboard Block M

Podstawowa idea Roli – co by było, gdyby muzyczny keyboard był miękki i responsywny, zamiast trzymać się archaicznego projektu, ledwo odchodzącego od korzeni z III wieku p.n.e. Block M to w zasadzie, no właśnie, blok a nie keyboard, część rozszerzalnego ekosystemu kontrolerów muzycznych. Dodaj dodatkowe bloki, a będziesz mógł poszerzyć liczbę klawiszy, lub wydzielić część, aby była odpowiedzialna za perkusję. Cokolwiek z nim zrobisz, nigdy nie było takiego poziomu kontroli w innym urządzeniu mini MIDI.

1 519 PLN, www.roli.com

Focal Bathys

Bathys czują się tak samo dobrze w autobusie, w samolocie, jak i w domu, niezależnie od tego, czy korzystają z wysokiej klasy sprzętu odsłuchowego, czy działają jako stacjonarny przetwornik cyfrowo-analogowy. Ich prawdziwym pięknem jest wszechstronność, wykraczająca poza nieco wyszukany design. Na zewnątrz jest bardzo mało plastiku, a ogromna część Bathys składa się z aluminium, magnezu i skóry. Charakteryzują się również idealną gęstością pianki z pamięcią kształtu w nausznikach, dzięki czemu nadają się do długiego słuchania, a także niepowtarzalnym komfortem, który odróżnia je od często typowych konkurentów. A dźwięk? Jest złożony, przestronny i delikatny w równym stopniu. Przetworniki działają ostrożnie, aby podkreślić to, co ważne, oferując dźwięki w kontekście, zamiast spłaszczać wszystko. Słuchawki Bathys są na tyle elastyczne, że można je dostosować za pomocą aplikacji według własnych upodobań i zapewniają precyzyjny obraz dźwiękowy poprzez manewrowanie dowolnym preferowanym korektorem dźwięku. Tak, ANC jest co prawda tylko przyzwoite, ale nie jest to wielkie poświęcenie, biorąc pod uwagę głębię sceny dźwiękowej Bathys. I tak, są stosunkowo drogie, ale są to słuchawki na tyle wyjątkowe, że więcej niż uzasadniają swoją cenę.

3 799 PLN, www.fnce.pl

Transparent Turntable

Na czym polega as w rękawie Transparent jest dość oczywiste – wskazówka kryje się w nazwie firmy. Ta nie zadowala się jednak jedynie budowaniem produktu w oparciu o wybór estetyczny. Debiutujący, minimalistyczny odtwarzacz winylowych krążków najbardziej przejrzystej szwedzkiej marki, podobnie jak jego głośniki, można w pełni naprawić. Jego metalowe elementy są wykonane z litego aluminium, a wszystko oprócz wysokiej klasy wkładki Ortofon OM 5e MM zostało w pełni wykonane na zamówienie. I to może być pierwszy raz, kiedy widzimy gramofon z osłoną przeciwkurzową, której naprawdę chcielibyśmy użyć – szkło ma po prostu to „coś” w sobie, prawda?

5 569 PLN, www.transpa.rent

Fellow Opus

Urządzenie, które może wzbudzić ciekawskie zainteresowanie niewtajemniczonych. Ci, którzy wiedzą, zapewnią mu podekscytowane spojrzenie i pełne nadziei przekazanie opakowania z ziarnami kawy. Niezależnie od tego kim jesteś, stożkowy młynek firmy Fellow nie tyle przyciąga wzrok, co hipnotyzuje. Nie chodzi tu jednak tylko o złożoną konstrukcję. Jeśli jesteś wystarczająco entuzjastycznie nastawiony do swojej kawy, Opus zmieli ją na cząstki o dokładnie takiej wielkości, jakiej pragnie twój ekspres, od gładkości espresso po grube ziarno najlepszego zimnego naparu, a wszystko to przy minimalnym bałaganie.

989 PLN, www.fellowproducts.com