Federalna Komisja Handlu oskarża Facebooka o praktyki monopolistyczne

Oskarżenia o praktyki monopolistyczne to dość powszechne zjawisko w świecie technologii, szczególnie wśród gigantów posiadających dostęp do danych osobowych tysięcy użytkowników. Tym razem sprawa jest szczególnie poważna – na wojnę z Facebookiem idzie nie inna firma, ale agencja rządowa Stanów Zjednoczonych.

Pozew został złożony przez Federalną Komisję Handlu (FTC), czyli jedną z niezależnych agencji rządowych Stanów Zjednoczonych. Podpisali się pod nim przedstawiciele aż 46 stanów, Dystryktu Kolumbii i wyspy Guam. Prawnicy żądają restrukturyzacji podmiotów należących do Facebooka, a najlepiej całkowitego uniezależnienia WhatsAppa i Instagrama od portalu społecznościowego.



Pozew dotyczy strategii zakupu mniejszych podmiotów, z jakiej Facebook korzystał od wielu lat – według FTC nosi ona znamiona praktyk monopolistycznych. Wątpliwości prawników wzbudził m. in. zakup Instagrama w 2012 roku oraz wykupienie WhatsAppa dwa lata później. Obydwa podmioty były potencjalnymi rywalami Facebooka, a ich przejęcie miało na celu umocnienie pozycji portalu społecznościowego przy jednoczesnym pozbyciu się mniejszej, konkurencyjnej usługi. Uwagę FTC zwróciły także plany zintegrowania Messengera, WhatsAppa i prywatnych wiadomości na Instagramie pod szyldem jednej aplikacji.



FTC podkreśla, że przez praktyki monopolistyczne cierpią głównie użytkownicy, pozbawieni dostępu do konkurencyjnych rozwiązań, które mogłyby się okazać bardziej funkcjonalne i wartościowe. Sam Facebook podkreślił, że nie widzi żadnego sensu we wracaniu do starych spraw – w końcu lata temu agencja pozytywnie zaopiniowała przejęcie zarówno Instagrama, jak i WhatsAppa. FTC prowadzi także śledztwo w sprawie monopolistycznych praktyk Google. Rozpoczęło się ono w październiku tego roku.