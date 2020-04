Facebook Tuned – aplikacja dla par

Kwarantanna to trudny czas dla nas wszystkich, w szczególności, jeśli spędzamy ją z dala od rodziny lub drugiej połówki. Nowa aplikacja Tuned ma pomóc osobom, które nie mogą spotkać się ze swoimi partnerami – dzięki niej stworzą one swój niepowtarzalny dziennik.

Najprościej rzecz ujmując, aplikacja służy do kreatywnego dzielenia się zdjęciami, notatkami głosowymi i playlistami. Użytkownicy mogą ozdabiać zdjęcia naklejkami, dodawać do nich komentarze i reakcje, a także przesyłać utwory z powiązanych kont Spotify. Ciekawą funkcją jest również koło barw, za pomocą którego będą oni mogli powiadomić partnera o swoim obecnym nastroju. Wszystkie wiadomości zostaną zapisane w historii aplikacji, co pozwoli parze stworzyć własny dziennik, do którego mogą w każdej chwili wrócić. Facebook podkreśla, że apka jest w pełni prywatna, ale nie zdradza, czy stosuje ona mechanizmy szyfrowania znane chociażby z WhatsAppa.

Tuned jest dziełem grupy NPE Team, powołanej przez Facebooka w celu tworzenia eksperymentalnych programów. Powstała ona jedynie w wersji na iOS. Do skorzystania z aplikacji nie trzeba posiadać konta na portalu społecznościowym: po ściągnięciu Tuned użytkownik jest proszony o podanie numeru telefonicznego partnera. Na chwilę obecną mogą z niej skorzystać użytkownicy w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.