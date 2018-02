Facebook dodaje opcję „nie lubię tego”

Nie, to nie jest żart. Najbardziej pożądana przez użytkowników Facebooka opcja nareszcie zostanie dodana – przynajmniej w pewnej formie. Wybranie opcji „downvote” ukryje komentarz i oznaczy go jako niewłaściwy lub niepożądany. Funkcja na razie jest w fazie zamkniętych testów.

Ta forma moderacji zaczerpnięta jest z portalu społecznościowego Reddit, na którym każdy post po otrzymaniu określonej ilości strzałek w dół zostaje automatycznie przeniesiony na koniec wątku i ukryty. Facebook twierdzi, że „downvote” pomoże w łatwiejszej identyfikacji komentarzy, które są obraźliwe lub niestosowne, podają fałszywe dane lub są niezwiązane z tematem posta. Ma to zachęcić użytkowników do raportowania zawartości, którą uważają za niewłaściwą lub szkodliwą. Ponadto oflagowana wypowiedź zostanie natychmiast ukryta.

Jak nietrudno zauważyć, nowa funkcja nie tyle wprowadza znaczące zmiany w funkcjonowaniu Facebooka, co raczej łączy dwie istniejące już opcje. Jej użyteczność testowana jest na razie na niewielkiej grupie użytkowników w Stanach Zjednoczonych. W oficjalnym oświadczeniu przedstawiciele portalu podkreślają, że „downvote” ma pełnić funkcję moderacyjną, a nie przycisku „nie lubię tego”, ale w sumie łatwo przewidzieć, do jakich celów będzie on często wykorzystywany… i stąd tytuł notki.