Facebook CatchUp – aplikacja do połączeń głosowych

W czasach, gdy większość interakcji przeniosła się do sieci, deweloperzy starają się zapewnić jak najszerszy wybór opcji komunikowania się ze znajomymi. Najnowsza aplikacja Facebooka, CatchUp, ma służyć przede wszystkim do połączeń głosowych, także tych grupowych.

Aplikacja przeznaczona jest dla użytkowników iOS i Androida. W jej głównym oknie wyświetlają się nazwy wszystkich kontaktów zapisanych w pamięci smartfona, także tych, którzy również ściągnęli CatchUp. Jeśli na liście wyświetli się korzystający z apki znajomy, oprócz jego numeru widoczny będzie także aktualny status; gdy jest on online, CatchUp pokaże nam stosowną notyfikację, a jeśli nie ma on aktualnie połączenia z siecią, apka pozwoli również na jego „zaczepienie”. Za pośrednictwem CatchUp użytkownicy będą mogli prowadzić rozmowy ze swoimi kontaktami (program obsłuży do 8 osób jednocześnie) oraz tworzyć grupy znajomych. Co ciekawe, w aplikacji nie będzie żadnej funkcji umożliwiającej połączenia wideo.

Zdaniem Facebooka, CatchUp ma pomóc rozwiązać jeden z głównych problemów, który zniechęca ludzi do korzystania z połączeń telefonicznych – wielu użytkowników obawia się, że zadzwoni w momencie, gdy druga osoba będzie zajęta lub nie w nastroju do rozmowy, więc zamiast tego woli wysłać wiadomość tekstową. W CatchUp nie będzie to stanowiło problemu – statusy pokażą, kto jest akurat dostępny i chętny do pogadania. Apka nie wymaga także posiadania konta na Facebooku ani w żadnym innym medium społecznościowym, a prosty, czytelny interfejs ma ułatwić korzystanie z niej osobom starszym. Na chwilę obecną CatchUp została udostępniona jedynie użytkownikom ze Stanów Zjednoczonych – nie wiadomo, czy trafi ona także na inne rynki.