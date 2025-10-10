DS N°4 – francuski kunszt spotyka elektryczną przyszłość

Francuzi znów robią to po swojemu – z rozmachem, elegancją i technologicznym wyrafinowaniem. DS N°4, najnowszy model marki DS Automobiles, właśnie wyruszył na portugalskie drogi, rozpoczynając pierwsze oficjalne jazdy testowe. To kompaktowy hatchback klasy premium, który łączy awangardowy design, luksusowe wnętrze i pełną gamę zelektryfikowanych napędów – od klasycznej hybrydy po w pełni elektryczną wersję E-TENSE.

Nowy DS N°4 to propozycja dla tych, którzy chcą czuć się wyjątkowo nawet w codziennej trasie. Wersja elektryczna E-TENSE oferuje 213 KM i zasięg do 450 km, plug-in hybrid zapewnia 81 km jazdy w trybie bezemisyjnym, a klasyczna hybryda 145 KM łączy dynamikę z oszczędnością. Niezależnie od wersji, model kusi dopracowanym prowadzeniem i typowo francuskim połączeniem komfortu z finezją.

Stylistycznie DS N°4 to podróż do świata haute couture na czterech kołach – od muskularnej sylwetki z charakterystycznym podświetlanym logo DS, przez 19- i 20-calowe felgi, po wnętrze wykończone brązową skórą Nappa, Alcantarą i drewnem jesionowym. Detale, jak giloszowane wstawki Clous de Paris czy perłowe przeszycia, podkreślają rzemieślniczy kunszt marki.

Technologia? Równie imponująca. System DS IRIS z wbudowanym ChatGPT umożliwia naturalną rozmowę z samochodem i błyskawiczny dostęp do informacji. Do tego pakiety Connect One i Connect Plus oferują zdalne zarządzanie funkcjami auta, planowanie ładowania i aktualizacje online.

„Elegancki, komfortowy i multienergetyczny – DS N°4 potwierdza naszą ambicję dążenia do doskonałości” – mówi Xavier Peugeot, dyrektor marki DS Automobiles.

Ceny nowego DS N°4 zaczynają się od 153 700 PLN za wersję hybrydową, a gama sięga aż po ekskluzywną odmianę JULES VERNE inspirowaną duchem podróży i literackiej przygody.

DS N°4 to więcej niż samochód – to manifest stylu, w którym francuska elegancja spotyka inteligentną technologię. Jeśli luksus ma dziś oblicze elektryczności, wygląda właśnie tak.