Czujnik temperatury i wilgotności oraz listwa zasilająca dołączają do rodziny TP-Link Tapo

TP-Link poszerza swoje portfolio produktów smart. Do systemu Tapo dołączają czujnik Tapo T310 oraz listwa zasilająca Tapo P300. Nowe produkty uzupełniają portfolio systemu smart o dodatkowe możliwości.

Czujnik Tapo T310 uzyskuje i aktualizuje dane co dwie sekundy, dzięki czemu pozostają one zawsze aktualne. Dzięki niemu można automatycznie włączać i wyłączać urządzenia podłączone do gniazdek P100 czy P110 – gdy temperatura czy wilgotność przekroczy daną wartość, lub gdy spadnie poniżej danej wartości – ta funkcja może się przydać na przykład do kontrolowania grzejnika. Urządzenie jest w stanie również wysłać alert do aplikacji, gdy poziomy wilgotności czy temperatury przekroczą zdefiniowane poziomy. Dane historyczne zapisywane są przez dwa lata. Produkt na zasilaniu bateryjnym może pracować do dwóch lat. W zestawie znajdziemy taśmę samoprzylepną do montażu na dowolnej powierzchni oraz magnes do montażu na metalu.

Listwa zasilająca Tapo P300 jest wyposażona w 3 gniazda zasilające, 2 porty USB-A 18W oraz port USB-C 18W (porty USB wspierają standard QuickCharge 3.0). Pamięć zasilania zapewnia, że nawet po odłączeniu prądu listwa nie gubi ustawień które urządzenia mają być włączone, a które nie. Gniazda zasilające mogą być kontrolowane indywidualnie z poziomu aplikacji bądź komendami głosowymi (przez Asystenta Google, Siri lub Amazon Aleksę), a kontrolować za pomocą aplikacji możemy je z dowolnego miejsca, w którym mamy połączenie internetowe. Opcja harmonogramu i minutnika pozwala automatyzować włączanie i wyłączanie podłączonych urządzeń. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców podczas ich nieobecności w domu listwa może w losowych momentach włączać i wyłączać urządzenia tak, by symulować obecność domowników.

Więcej informacji na temat produktów dostępnych jest na stronie internetowej. Produkty objęto dwuletnią gwarancją. Urządzenia są dostępne w następujących cenach: